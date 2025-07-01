Гороскоп на 2 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно бути готовим до будь-яких сюрпризів

Гороскоп на 2 липня

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Найімовірніше, вони будуть позитивної якості: ймовірно приємне грошове надходження, пропозиція нової роботи, зустріч із людиною, у стосунках із якою свого часу не було поставлено крапку. Тепер така можливість з’явиться, а позитивним буде рішення чи негативним, залежить від кожного конкретного випадку.

Овен

День можна присвятити справам, на які у вас зазвичай не вистачає часу: навести лад у документах — як реальних, так і електронних, перебрати речі в шафах і винести на смітник, все, чим давно не користуєтеся.

Телець

Не варто вступати в суперечки з колегами та керівництвом: у першому випадку ви можете налаштувати проти себе колектив, що створить некомфортні умови для роботи, у другому — керівництво, і ще не відомо, що гірше.

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Близнята

День обіцяє бути дуже продуктивним, але тільки в тому разі, якщо ви зосередитеся на виконуваній роботі і не відволікатиметеся на дрібниці, які, незважаючи на всю свою незначність, можуть вибирати з колії.

Рак

Хороший день для відновлення втрачених зв’язків із колись близькими — а, можливо, й коханими — людьми: якщо відчуваєте, що вам не вистачає якоїсь людини, не поринайте у спогади, а зателефонуйте їй.

Лев

Небажано демонструвати близькій людині свою незалежність — можливо, вона мріє про те, що ви — хоча б на якийсь час — покажете їй свою слабкість і вразливість, а вона змогла би опікуватися вами.

Діва

День, коли може накотити моральна втома: не варто вдавати, що ви стійкий олов’яний солдатик, має сенс розслабитися і відпочити — наприклад, з’їздити на природу, поспілкуватися з близькими друзями.

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Терези

Стабільність, звичайно, річ хороша, але якщо ви давно не відчуваєте задоволення від своєї роботи, можливо, варто починати підшукувати іншу — читати оголошення, розміщувати резюме, ходити на співбесіди.

Скорпіон

Фінансові пропозиції, які можуть зробити вам цього дня, не варто відкидати одразу, але і миттєво, нічого не обміркувавши, погоджуватися теж небажано — спочатку потрібно ретельно все проаналізувати.

Стрілець

Найкращий засіб від поганого настрою, який може накрити вас від самого ранку, спілкування з друзями — завдяки розмові на цікаві для всіх сторін теми можна буде забути про все на світі.

Козоріг

Не варто складати на сьогоднішній день грандіозні професійні плани — однаково не вдасться виконати і половину їх, краще приділити собі час — у тому сенсі, в якому ви це розумієте.

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Водолій

Як би ви сильно не ображалися на близьку людину, не відштовхуйте її, якщо вона захоче перепросити вас — схоже, вона дійсно покаялася і зробила із того, що сталося, важливі висновки.

Риби

Щойно у вас з’явиться бажання засудити інших, варто згадати про те, що ви і самі, як кажуть у таких випадках, не без гріха, а, отже, повинні бути як мінімум терплячими до недоліків людей, що вас оточують.

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