ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
418
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 2 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли всі будуть вразливими та образливими

День, коли люди стають надзвичайно емоційними, вразливими та образливими.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 2 листопада

Гороскоп на 2 листопада / © Credits

Розмовляючи з оточенням — особливо це стосується близьких і друзів, необхідно зважувати кожне слово, інакше сварка, що виникла в цей час, затягнеться надовго, а процес примирення буде дуже важким.

Але важливо пам’ятати і про те, що і ми схильні в рази перебільшувати кожне сказане нам слово, приписуючи їм негатив навіть там, де його немає і бути не може — чи варто говорити про те, що така недовірливість негативно впливає на наші стосунки з людьми.

Овен

Як би не склалися життєві обставини, у жодному разі не можна шкодувати себе — це може спустошити вас і зробити слабкими та вразливими в очах людей, які не мають до нас добрих почуттів

Телець

Спалахи гніву, які можуть переслідувати вас упродовж дня, необхідно гасити будь-якими можливими способами — вони завадять вам спілкуватися, унаслідок чого стосунки з оточенням можуть зіпсуватися.

Близнята

День, незважаючи на вихідний, бажано провести на самоті — це допоможе вам зосередитися на своєму внутрішньому світі, подумати про першочергові завдання і стосунки з близькими людьми.

Рак

Під час роботи — як у домі, так і на садовій ділянці — головне, не відволікатися на порожні розмови і — особливо! — несанкціоновані перекуси, останні до добра точно не доведуть.

Лев

Найгірше, що ви сьогодні можете зробити, це засудити іншу людину за її вчинок, який ви визнали негарним: незабаром життя може поставити вас в аналогічну ситуацію, і хто знає, як вчините ви самі.

Діва

Спілкування з близькими людьми необхідно — зрозуміло, за можливості — незважаючи на вихідний, звести до мінімуму: посварившись сьогодні, ви довго не зможете помиритися, через що страждатимете.

Терези

День сприятливий для процесу, який ми в школі називали «роботою над помилками»: необхідно буде проаналізувати, що останнім часом було зроблено правильно, а що — не так, і все виправити.

Скорпіон

Намагайтеся бути якщо не добрішими, то хоча б терплячішими до людей, які вас оточують, особливо — до близьких: навряд чи вони справді прагнуть того, щоб розлютити вас, це виходить у них випадково, тому не варто злитися.

Стрілець

Обираючи між духом і матерією, зупиніться на першому: матеріальне останнім часом і так посідає у вашому житті надто багато місця, тепер же настав час подумати про духовні запити й потреби.

Козоріг

Хто б не звернувся до вас по допомогу — близька або зовсім незнайома людина, намагайтеся їй не відмовляти — добро повернеться до вас у набагато більшому обсязі, тож не скупіться на благодійність.

Водолій

Доля надсилатиме вам масу сигналів, які виявляться важливими знаками — вони підкажуть вам, як поводитися в непростій життєвій ситуації, що склалася, — головне, уважно дослухатися до них.

Риби

День — як і належить у вихідний — необхідно присвятити відпочинку і відновленню сил — як фізичних, так і моральних: найближчим часом вони вам знадобляться, тож варто підготуватися заздалегідь.

Дата публікації
Кількість переглядів
418
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie