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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
417
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 2 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно приділити увагу родині

День, незважаючи на його вихідний статус, сприятливий для початку нових проєктів, розрахованих на довгострокову перспективу.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 2 серпня

Гороскоп на 2 серпня / © Credits

Дрібні — навіть дуже важливі — справи краще відкласти на потім, сьогодні вони успіху не матимуть.

Необхідно також — і субота для цього є вдалим часом — приділити увагу сім’ї, особливо дітям і літнім родичам. Спілкування з ними дасть можливість «насититися» позитивною енергією, потрібною для роботи на тиждень уперед.

Овен

Значне грошове надходження, яке цілком можливе цього дня, необхідно витратити з розумом, інакше гроші випаруються, залишивши про себе тільки приємні, а, можливо, і не дуже спогади.

Телець

План на сьогодні необхідно продумати заздалегідь — важливо врахувати всі тонкощі й відокремити першочергові справи від другорядних, тільки так можна буде встигнути все, навіть якщо йтиметься про домашнє господарство.

Близнята

Гарний день для того, щоб розібрати завали непотрібних речей, що скупчилися вдома, — у такий спосіб ви розчистите шляхи для позитивної енергії, звільнивши плацдарм для подальших дій.

Рак

Людина, яка образила вас у минулому, може знову з’явитися у вашому житті для того, щоб перепросити — каяття, найімовірніше, буде щирим, тож є сенс забути про минулі події та пробачити їй.

Лев

Вдалий день для початку ремонту, який закінчиться швидко, не встигнувши перетворитися, як це часто буває, на стихійне лихо, і пов’язаних із ним закупів — усі вони виявляться на рідкість вдалими.

Діва

Не варто домагатися поставленої мети будь-якими засобами — необхідно, як кажуть психологи, «відпустити» ситуацію і подивитися, як усе складеться далі: ваша доля від вас не піде, а чужого вам не треба.

Терези

Не відмовляйте в посильній допомозі тим, хто питатиме у вас поради, — можливо, саме ви — через властиві вам життєвий досвід і мудрість — зможете спрямувати людину на шлях істинний.

Скорпіон

Усі зроблені сьогодні добрі справи згодом обов’язково повернуться до вас у трикразовому розмірі, тому не варто заощаджувати на доброчинності — вона, як не дивно це прозвучить у цьому випадку, виявиться вигідною.

Стрілець

Вдалий день для того, щоб донести свою точку зору до людини, думка якої для вас дуже важлива: не варто посилювати на неї емоційний тиск — потрібно переконувати її фактами й аргументами.

Козоріг

Парадокс сьогодення: що більше справ — нехай навіть і домашніх — ви заплануєте, то, як не дивно, вам легше буде з ними впоратися, а домашні обов’язково оцінять вашу старанність і продуктивність.

Водолій

Кращого дня для зустрічі з людьми, які можуть надати вам фінансову допомогу, годі й шукати: вони не тільки уважно вислухають вас, а й залюбки інвестують кошти у вирішення важливих для вас питань.

Риби

Максимум часу й уваги, як і належить у вихідний день, рекомендується приділити сім’ї та рідним людям — через тотальну зайнятість на роботі ви останнім часом часто про них забуваєте.

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