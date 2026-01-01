Гороскоп на 2 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли удача чекає на тих, хто готовий перейти від слів до справи

Гороскоп на 2 січня / © Credits

Особливо важливо зробити перший — найголовніший! — крок у будь-якій справі, тому не варто зволікати з активними діями. Також сьогодні ніщо не повинно завадити спілкуванню з рідними і знайомими, яке має велике значення завжди, але зараз — особливо.

Овен

Розпочавши важливу справу, потрібно бути готовим до того, що її — хоч би як важко вам не було — доведеться довести до кінця, хоч часом це буде й непросто — інакше не варто й починати.

Телець

Хтось зі знайомих може виявитися зовсім не тим, за кого себе видає: не варто засмучуватися через те, що обставини склалися в такий спосіб — добре, що все з’ясується зараз, а не в інший — складніший — час.

Близнята

Довгі метання навпіл із сумнівами не підуть на користь новим планам, підготовка до яких триває вже впродовж кількох місяців — удачу принесе тільки впевненість у правильності поставленої мети

Рак

Сварку з колегою або другом варто «заглушити» на початковій стадії, поки вона не зайшла надто далеко, інакше вона може перерости в тривалий конфлікт аж до повного розриву стосунків.

Лев

Будь-яка розпочата цього дня справа потребуватиме серйозних зусиль — на манну небесну розраховувати не доводиться, тож необхідно докласти значних зусиль, які швидко себе виправдають.

Діва

Перш ніж розпочати реалізацію нового проєкту, необхідно завершити старі, яких з різних причин накопичилася вже неабияка кількість, — головне, планомірно й методично «закривати» одне за одним.

Терези

Зірки рекомендують припинити піклуватися про всіх без винятку з оточення, і, нарешті, подумати про себе — наприклад, присвятити нинішній день відпочинку — його необхідність назріла вже давно.

Скорпіон

Ухваливши важливе — професійне або життєве — рішення, краще не зволікати і братися за його втілення в життя — сьогодні найсприятливіший для цього час, завтра вже може бути пізно.

Стрілець

Необхідно виявити рішучість і вивести за коло спілкування людей, схильних до вияву агресії, навіть якщо вона є пасивною, — їхнє перебування поруч із вами може згодом виявитися небезпечним.

Козоріг

Хвороба, що почалася цього дня, найімовірніше, буде зумовлена психосоматичними причинами, тому лікувати її потрібно не на фізичному, а на ментальному — психологічному — рівні.

Водолій

Не найкращий день для офіційного укладення шлюбу — стосунки, оформлені в цей час, на жаль, виявляться недовговічними, тому церемонію краще перенести.

Риби

Нинішній день вдалий для будь-яких фінансових операцій, винятком — утім, як і завжди — є азартні ігри, від яких краще відмовитися, надто великий ризик втратити велику суму грошей.

