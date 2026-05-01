ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на 2 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна підвищувати голос

День світової гармонії, яку необхідно берегти будь-якими можливими способами.

Весняний пейзаж

Весняний пейзаж / © Getty Images

Не можна не тільки кричати, а й просто підвищувати голос, про різкі рухи у вигляді необачних вчинків і йтися не може.

Це також час загострення розумових та інтелектуальних здібностей, коли будь-яка — навіть пересічна — людина може не тільки відчути себе геніальною, а й стати генератором продуктивних професійних ідей.

Овен

З появою хоча б мінімальної можливості помиритися з другом, з яким вас розвело в різні боки прикре непорозуміння, зробіть усе від вас залежне, щоб скоротити наявну між вами відстань.

Телець

Стосунки з оточенням будуть подібні до дзеркала: добро, як, утім, і зло, зроблене іншій людині, відбившись у ньому, блискавично повернеться відповідним бумерангом.

Близнята

Доводячи себе до істерики, навіть якщо привід для неї виявиться вагомим, ви зробите погано самим собі, а потім тим, хто вас образив, тож зберігати емоційну рівновагу цього дня важливо, як у жоден інший.

Рак

Найкращий спосіб віднайти внутрішню гармонію і підняти собі, а заразом і близьким з оточення, настрій — провести генеральне прибирання в домі: дивно, але що ретельніше ви протрете всі поверхні, то легше стане на душі.

Лев

Сьогодні вам — з великою часткою ймовірності — вдасться познайомитися з людиною, яка згодом — у найближчому майбутньому — зіграє важливу роль у ваших фінансових і бізнес-справах.

Діва

Важливе рішення, яке у вихідний, найімовірніше, торкнеться особистого життя, краще перенести на інший день, сьогодні вам однаково не вдасться визначити, що в ситуації, яка склалася, буде правильним, а що — ні.

Терези

Не дозволяйте друзям і близьким відволікати вас від заняття, якому ви вирішите присвятити цей день, навіть якщо воно стосуватиметься рукоділля: монотонна робота потрібна вам для того, щоб заспокоїти нерви.

Скорпіон

Ідеальний день для того, щоб «закреслити» минуле і почати життя і стосунки з людьми з чистого аркуша — головне, рішуче відмовитися від своїх помилок, щоб вони не тягнули вас назад.

Стрілець

У першій половині дня бажано утриматися від спілкування навіть із найближчими людьми — оскільки відсутність взаємного порозуміння зашкалюватиме, нічим хорошим такі розмови не закінчаться.

Козоріг

За важливі — навіть домашні — справи цього дня не варто і братися — користі від них однаково не буде, краще зосередитися на дрібних — таких, що не мають особливого значення, — справах, без яких, тим не менш, ніяк не можна обійтися.

Водолій

День, коли важливо дослухатися до внутрішнього голосу: він не тільки дасть правильну відповідь на всі запитання, а й допоможе визначитися з життєвою стратегією на найближчий час.

Риби

Гарний день для того, щоб поділитися з оточенням тим, що у вас у надлишку, — наприклад, гарним настроєм, який сьогодні буде супроводжувати представників вашого знака від самого ранку.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
643
