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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 2 травня для всіх знаків зодіаку: день приємного спілкування на всіх рівнях

День приємного — і вдалого — спілкування на всіх рівнях, коли всі ми охоче йтимемо назустріч одне одному.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Травень

Гороскоп на 2 травня / © Credits

Можна буде порозумітися, переконати у своїй правоті, стати на позиції співрозмовника, хоч би яким — емпатичним чи, навпаки, заперечуючим нашу думку — він не був. На цей час можна призначати ділові переговори, з’ясовувати стосунки з рідними, близькими та коханими людьми, а також влаштовувати особисте життя: освідчуватися у коханні, робити пропозицію руки й серця, призначати день заручин чи весілля.

Овен

Необхідно утриматися від злих думок і недобрих спонукань щодо людей навколо: вони можуть практично одразу досягти мети, але потім повернуться до вас — причому щонайменше в подвійному розмірі.

Телець

Намагайтеся не давати обіцянок, навіть якщо сама ситуація підштовхуватиме вас до цього: найімовірніше, вам не вдасться дотриматися слові, і як результат, може постраждати ваша репутація надійної людини.

Близнята

Без чіткого й детального плану на цей день вам мало що вдасться зробити, тож спробуйте скласти його заздалегідь, а потім ретельно дотримуйтеся кожного пункту, нічого не пропускаючи і не перескакуючи з одного на інше.

Рак

У вас з’явиться реальний шанс переламати життєву ситуацію, яка склалася най цей час — як професійної, так і особистої властивості, тож намагайтеся його не згаяти — новий з’явиться нескоро.

Лев

День сприятливий для різноманітних ділових нарад, які передбачають мозковий штурм — вдасться не лише порозумітися з колегами, а й зібрати значний набір перспективних і продуктивних ідей.

Діва

Завдяки красномовству, яке буде притаманне вам цього дня, ви зможете переконати у власній правоті навіть найнезговірливішого співрозмовника — обов’язково скористайтеся шансом вирішити важливе життєве питання.

Терези

Зірки рекомендують зайнятися проєктами, які ви давно — і даремно — відкладали до довгої скриньки: сьогодні навіть найтрудомісткіші справи йтимуть, як по маслу — необхідно скористатися цією обставиною.

Скорпіон

Лінощі й бездіяльність для представників вашого знака сьогодні категорично заборонені: варто вам взятися за роботу — і ви легко виконаєте план з великою кількістю пунктів, розрахований на кілька днів.

Стрілець

Не намагайтеся хитрувати, навіть якщо вам здаватиметься, що це найкращий спосіб вирішити важливе питання: ви не створені для обману, тому дуже швидко — і з ганьбою — самі сеье викриєте, втрапивши водночас у неприємну ситуацію.

Козоріг

Вибираючи між словом і ділом, віддайте перевагу останньому — порожні розмови заберуть не лише час, а й необхідну для роботи енергію, тож краще відкласти їх на інший — менш продуктивний — день.

Водолій

Гарний час для оформлення офіційних документів і відвідувань будь-яких — навіть дуже серйозних — начальницьких кабінетів: їхні господарі будуть настільки прихильні, що обов’язково все підпишуть.

Риби

Будь-які заходи, пов’язані з самопрезентацією та виступами на публіці, цього дня минуть найкращим чином, тому можна робити доповіді, брати участь у конференціях, зокрема у відеоформаті.

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Дата публікації
Кількість переглядів
70
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