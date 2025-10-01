ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто робити двозначні натяки

День, коли особливо важливо робити добро іншим людям, як близьким, так і стороннім, і навіть абсолютно незнайомим.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 2 жовтня

Гороскоп на 2 жовтня / © www.credits

Можна допускати тільки позитивні думки та побажання, а ось за злі коментарі на адресу інших людей рано чи пізно доведеться відповісти, тому необхідно від них відмовитися.

Оскільки цього дня люди стають надто образливими, не варто робити двозначні натяки і необережно жартувати — будь-яка дрібниця може стати причиною серйозного конфлікту.

Овен

Шкодувати себе небажано в будь-який час, але сьогодні — особливо: такий настрій позбавить вас працездатності зірок, якої ви потребуватимете цього дня, та й реальних підстав у вас для цього немає.

Телець

Спалахи гніву, які будуть притаманні вам протягом дня, необхідно сублімувати, спрямувавши його на позитивні життєві зміни: наприклад, на реалізацію важливого проєкту або домашні клопоти.

Близнята

День — зрозуміло, за можливості — бажано провести на самоті: без присутності подразників у вигляді людей із вашого оточення вам вдасться зробити значно більше того, що ви від початку собі намітили.

Рак

Незважаючи на приплив акосмічної енергії, яку ви відчуєте в цей час, роботі можуть завадити лінощі, які невідомо звідки взялися, — щоб вони не завадили вашій роботі, необхідно знайти в собі сили подолати їх.

Лев

Оцінюючи вчинки людей, які вас оточують, не поспішайте їх засуджувати: спочатку намагайтеся — заради себе самих — «влізти в шкуру» іншої людини, якщо не прийнявши, то хоча б зрозумівши її, що полегшить порозуміння.

Діва

Сьогодні необхідно, хоч як дивно це прозвучить, уникати надто тісних контактів із близькими людьми, оскільки є ймовірність сварки, яка може не тільки затягнутися надовго, а й зруйнувати стосунки.

Терези

День сприятливий для виправлення припущених раніше помилок — як у професійному, так і в особистому плані: так, можна переробити проєкт із похибкою або перепросити скривджену вами людину.

Скорпіон

Змінити на краще стосунки з близькою людиною не так складно, як здається — головне, незважаючи на тверду впевненість у власній правоті, хоча б ненадовго припустити, що в її словах теж може критися істина.

Стрілець

День, коли необхідно відсунути на другий план розв’язання матеріальних питань, віддавши перевагу духовним запитам та інтересам: у такому разі, за деякий час, саме вони принесуть вам фінансовий прибуток.

Козоріг

Небажано відмовляти в допомозі людям, які цього дня звернуться до вас із проханням розв’язати їхні проблеми: те, що вам, найімовірніше, нічого не коштуватиме, може їх урятувати — у буквальному сенсі цього слова.

Водолій

Необхідно звертати увагу на сигнали, які надсилатиме доля, — вони допоможуть зорієнтуватися в ситуації, що склалася, особливо якщо ви не станете їх ігнорувати, а, навпаки, візьмете до відома.

Риби

День, незважаючи на розпал робочого тижня, бажано присвятити відпочинку — необхідно розслабитися і відновити сили перед важливим професійним ривком, що чекає на вас найближчим часом.

