Гороскоп на 20 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми відчуємо прилив сил

День, коли ми відчуваємо поступовий прилив сил, разом із яким посилюється емоційне тло.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Водночас абсолютно неважливо, який заряд — позитивний чи негативний — він несе, у будь-якому разі він не найкращим чином вплине на психіку, змушуючи нас витрачати надто багато нервових клітин на будь-які життєві ситуації. Міри важливо дотримуватися в усьому, але особливо це стосується харчування: якщо апетит, який розігрався, не вдасться втихомирити зусиллям волі, бажано зайнятися спортом — він «забере» зайві калорії.

Овен

Спілкуватися цього дня можна тільки з найближчими людьми, серйозний конфлікт з якими неможливий у принципі, в інших випадках надто великий ризик зіпсувати стосунки — до того ж, не на час, а назавжди.

Телець

Для завершення важливого професійного проєкту із солідною фінансовою перспективою залишився один — найважливіший — фінальний ривок, його необхідно зробити, навіть якщо це виявиться непросто: треба постаратися.

Близнята

Почувши критичне зауваження на свою адресу, не поспішайте відповідати на нього грубістю — можливо, у словах людини, яка вирішила зробити його, є певна частка правди, до якої дуже важливо дослухатися.

Рак

Не варто чіплятися до близьких людей через дрібниці: якщо ви чимось незадоволені, заведіть серйозну розмову, яка допоможе, як кажуть у таких випадках, розставити усі крапки над «і», не залишаючи недомовок.

Лев

Ділові переговори минуть успішно тільки в тому разі, якщо вам пощастить приурочити їх до другої половини дня: у такому разі вам легко вдасться знайти спільну мову з партнерами і домогтися їхньої згоди з усіх питань.

Діва

Удача насамперед супроводжуватиме тих представників вашого знака, які діятимуть не хаотично, чого, втім, з ними й не трапляється, а планомірно і поступально — від простого до складного.

Терези

Представників вашого знака сьогодні з повним правом можна буде назвати улюбленцями долі — вони отримають чимало шансів досягти успіху як у професійному, так і у фінансовому плані, головне — їх не упустити.

Скорпіон

Зірки радять вам провести день — або хоча б першу його половину — на цілковитій або частковій самоті: усамітнення — найкращий спосіб утриматися від їдких зауважень і уїдливих жартів на адресу людей із оточення.

Стрілець

Першу половину дня потрібно присвятити виправленню недоліків і припущених напередодні помилок, тоді після обіду можна буде трохи побалувати себе, дозволивши те, на що зазвичай немає часу або сил.

Козоріг

Цілком можливо, що людина, з якою ви перебуваєте у сварці, вирішить помиритися — не проганяйте її: найімовірніше, вона справді усвідомила, наскільки сильно не мала рацію, а отже, перебуває на шляху до виправлення.

Водолій

На календарі — останній робочий день тижня, а це означає, що планувати серйозні справи не варто — однаково ви не встигнете довести їх до ладу, тому можна зайнятися чимось приємним і навіть трохи поледарювати.

Риби

Коханих людей, рідних і друзів, стосунки з якими ви цінуєте, сьогодні бажано тримати на відстані — до того ж, що далі, то ліпше: така відстороненість не дасть вам можливості посваритися з ними.

