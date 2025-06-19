Гороскоп на 20 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно робити вольові вчинки

Гороскоп на 20 червня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Енергія, яка переповнюватиме кожного з нас, дозволить зазіхнути на масштабні та дуже важливі проєкти, тому не варто витрачати час на вирішення менш важливих завдань, інакше можна згаяти рідкісний шанс на успіх.

Можна — і потрібно — робити вольові вчинки та ухвалювати серйозні рішення, переходячи від одного життєвого періоду до іншого — нового.

Овен

До нових справ треба братися без нічого, позбувшись усіх недоробок, підтягнувши всі «хвости» та позбувшись старих професійних проблем, інакше вони заважатимуть і тягнутимуть вас назад.

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Телець

Не можна хапатися за всі справи одночасно — ризикуєте не встигнути ніде, тому варто визначитися з тим, що для вас важливіше, і наполегливо працювати лише в цьому напрямку, відклавши решту на потім.

Близнята

Сьогодні сміливо можна висловлювати найфантастичніші професійні ідеї: колеги будуть готові втілити їх у життя, а начальство, хоча й візьме час на роздуми, зрештою все схвалить.

Рак

Запідозривши близьку людину в негарному вчинку, не приховуйте від неї свої негативні емоції, а запитайте її про все відверто: найімовірніше, її пояснення будуть логічними і задовольнять вас.

Лев

Головне цього дня — утриматися від різких зауважень і двозначних жартів щодо інших — особливо малознайомих — людей, вони можуть сприйняти таке ставлення як серйозну образу.

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Діва

Щоб серйозна розмова з близькою людиною не переросла у тривалий конфлікт, не варто сприймати її доводи в багнети — краще уважно вислухати, тим паче, що в них буде свій сенс.

Терези

Гарний день для великих придбань, наприклад, побутової техніки: якщо купити її цього дня, вона прослужить без пошкоджень довгий час — доти, доки ви самі не вирішите, що настав час її замінити.

Скорпіон

Важливо пам’ятати про те, що іноді — навіть якщо вам поставили пряме запитання — дуже корисно промовчати, особливо якщо йдеться про конфліктну ситуацію, це дасть можливість зберегти хороші взаємини з близькими людьми.

Стрілець

Братися до реалізації проєкту, про який ви досі могли тільки мріяти, рекомендується лише зібравши надійну професійну команду — самотужки ви, на жаль, будете приречені на поразку.

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Козоріг

День сприятливий для будь-яких справ, але особливий успіх чекає на ті, які так чи інакше пов’язані з креативом: навіть якщо ваша професія не має жодного стосунку до творчості, вам вдасться ліквідувати важливу проблему.

Водолій

У пошуках відповіді на важливе питання не варто вважати свою думку єдино правильною, дослухайтеся до порад людей навколо — одна з висловлених ними ідей може бути цікавою і перспективною.

Риби

Фінал робочого тижня — не найкращий день для ділових переговорів, коли здаватиметься, що співрозмовники не чують одне одного, розмовляючи самі з собою — за можливості краще перенести їх на інший час.

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