ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
406
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 20 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли з’явиться надія

День позитивної енергетики, що дає надію — і шанси — на виконання заповітних бажань, які здаються нездійсненними.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 20 грудня

Гороскоп на 20 грудня / © Credits

Можна планувати майбутні події, водночас візуалізуючи найважливіші та найприємніші моменти, а ось від початку роботи над проєктами, які мають їх наблизити, в цей час краще відмовитися.

Сил — як фізичних, так і моральних — для цього буде дуже мало, тому активні дії можуть призвести до протилежного результату — так і всю роботу недовго завалити. Зате цього дня — добре, що він вихідний — можна і треба відпочивати, але пасивно — так дійсно вдасться відновитися.

Овен

Тим, хто хоче якісно змінити своє життя на краще, зірки радять скористатися методом позитивного мислення: що активніше думатимете про хороше, то більше його станеться у вашому житті.

Телець

День, що логічно у вихідний, необхідно присвятити рідним і близьким — особливо літнім — людям: напередодні свят вони особливо потребуватимуть вашої любові й уваги, тому важливо знайти для них час.

Близнята

Сьогодні вам важливо пам’ятати, що скрізь встигає лише той, хто нікуди не поспішає: не варто братися до кількох — навіть домашніх — справ одразу, потрібно вибрати найважливішу і — спокійно та методично — працювати над нею.

Рак

Позбутися поганого настрою, який може нахлинути на вас цього дня, допоможе улюблене заняття: воно не лише забезпечить вас приємними емоціями, а й дасть можливість — і це дуже важливо — непогано заробити.

Лев

День сприятливий для спілкування з друзями, особливо з тими, яких ви — з об’єктивних причин — давно не бачили: кількість отриманих внаслідок цього приємних емоцій, а потім і спогадів, буде зашкалювати.

Діва

Критичність щодо власної персони — не ваш сильний бік, і сьогодні зірки з вами згодні: конструктивних висновків ви однаково не зробите, а ось самооцінку — на жаль — можете підірвати ґрунтовно.

Терези

Плани на майбутнє, які ви складатимете цього дня, необхідно порівнювати з тим, наскільки ви маєте у своєму розпорядженні необхідні для їхнього здійснення сили, інакше вони так і залишаться задумами.

Скорпіон

День, відсунувшив вбік усі господарські клопоти, необхідно присвятити відпочинку, найкраще з цією метою вирушити на природу — свіже повітря благотворно вплине на настрій і самопочуття.

Стрілець

Не варто обирати життєві цілі, які не відповідають вашим власним бажанням, лише тому, що вони модні чи престижні — здійснити їх за всього бажання однаково не вдасться.

Козоріг

Необхідно дотримуватися максимальної обережності щодо своїх мрій: вони мають властивість виконуватися в найневідповідніший час, що, як не дивно це прозвучить, може не лише потішити, а й засмутити.

Водолій

Не найкращий день для ухвалення серйозних рішень, хоч би як тиснули на вас обставини й люди навколо — висока ймовірність того, що вони виявляться помилковими, тож краще з ними зачекати.

Риби

Необхідно уважно ставитися до ідей, які — в буквальному сенсі слова — осяють вас сьогодні, якої б властивості вони не були — професійної чи особистої, одна з них виявиться перспективною.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
406
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie