Гороскоп на 20 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли з’явиться надія

Можна планувати майбутні події, водночас візуалізуючи найважливіші та найприємніші моменти, а ось від початку роботи над проєктами, які мають їх наблизити, в цей час краще відмовитися.

Сил — як фізичних, так і моральних — для цього буде дуже мало, тому активні дії можуть призвести до протилежного результату — так і всю роботу недовго завалити. Зате цього дня — добре, що він вихідний — можна і треба відпочивати, але пасивно — так дійсно вдасться відновитися.

Овен

Тим, хто хоче якісно змінити своє життя на краще, зірки радять скористатися методом позитивного мислення: що активніше думатимете про хороше, то більше його станеться у вашому житті.

Телець

День, що логічно у вихідний, необхідно присвятити рідним і близьким — особливо літнім — людям: напередодні свят вони особливо потребуватимуть вашої любові й уваги, тому важливо знайти для них час.

Близнята

Сьогодні вам важливо пам’ятати, що скрізь встигає лише той, хто нікуди не поспішає: не варто братися до кількох — навіть домашніх — справ одразу, потрібно вибрати найважливішу і — спокійно та методично — працювати над нею.

Рак

Позбутися поганого настрою, який може нахлинути на вас цього дня, допоможе улюблене заняття: воно не лише забезпечить вас приємними емоціями, а й дасть можливість — і це дуже важливо — непогано заробити.

Лев

День сприятливий для спілкування з друзями, особливо з тими, яких ви — з об’єктивних причин — давно не бачили: кількість отриманих внаслідок цього приємних емоцій, а потім і спогадів, буде зашкалювати.

Діва

Критичність щодо власної персони — не ваш сильний бік, і сьогодні зірки з вами згодні: конструктивних висновків ви однаково не зробите, а ось самооцінку — на жаль — можете підірвати ґрунтовно.

Терези

Плани на майбутнє, які ви складатимете цього дня, необхідно порівнювати з тим, наскільки ви маєте у своєму розпорядженні необхідні для їхнього здійснення сили, інакше вони так і залишаться задумами.

Скорпіон

День, відсунувшив вбік усі господарські клопоти, необхідно присвятити відпочинку, найкраще з цією метою вирушити на природу — свіже повітря благотворно вплине на настрій і самопочуття.

Стрілець

Не варто обирати життєві цілі, які не відповідають вашим власним бажанням, лише тому, що вони модні чи престижні — здійснити їх за всього бажання однаково не вдасться.

Козоріг

Необхідно дотримуватися максимальної обережності щодо своїх мрій: вони мають властивість виконуватися в найневідповідніший час, що, як не дивно це прозвучить, може не лише потішити, а й засмутити.

Водолій

Не найкращий день для ухвалення серйозних рішень, хоч би як тиснули на вас обставини й люди навколо — висока ймовірність того, що вони виявляться помилковими, тож краще з ними зачекати.

Риби

Необхідно уважно ставитися до ідей, які — в буквальному сенсі слова — осяють вас сьогодні, якої б властивості вони не були — професійної чи особистої, одна з них виявиться перспективною.

