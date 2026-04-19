Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли краще не відповідати на важливе запитання

День категорично не підходить для блискавичних рішень, яких можуть вимагати від нас люди навкого — передусім начальство та близькі.

© Getty Images

Якщо не зважити наявні «за» і «проти» та ретельно не оцінити чинники, які прискорюють і гальмують процес, правильний висновок зробити не вдасться, а отже, серйозної помилки не уникнути.

Краще взяти таймаут і на деякий час відсторонитися від відповіді на важливе запитання: через деякий час вона прийде до вас сама. Також важливо зробити правильний вибір між добром і злом, неминучий у цей час, пам’ятаючи про відповідальність, яку обов’язково доведеться нести.

Овен

Найгірше, що можна зробити в цей час — це засумніватися у правильності своїх дій, до чого вас останнім часом наполегливо підштовхують люди у вашому оточенні — зірки застерігають вас від цієї помилки.

Телець

Необхідно уникати сварок і конфліктів — особливо з близькими людьми, — які ймовірні в цей час: «склеїти» розбиті взаємини вдасться нескоро, а, можливо, підсумком розладу і взагалі може стати розставання.

Близнята

Ухвалюючи важливе рішення, не спирайтеся лише на свою думку, як на єдину правильну — неодмінно порадьтеся з тими, кому довіряєте, оскільки їхні рекомендації можуть виявитися по-справжньому цінними.

Рак

Головна якість, яку представникам вашого знака необхідно виявити сьогодні — уміння входити в становище іншої людини та толерантно ставитися до чужих слабкостей: вам це обов’язково зарахується.

Лев

У будь-якій ситуації, якою б заплутаною вона не здавалася, не варто безглуздо запитувати, хто в ній винен — набагато правильніше відповісти на запитання про те, як вийти зі становища, яке склалося у вашому житті.

Діва

Необхідну вам цього дня допомогу зможуть надати лише близькі — рідні й кохані — люди, тож зіткнувшись зі складнощами, звертайтеся саме до них — вони не змусять довго себе просити.

Терези

Переймаючись питанням, як жити далі, придивляйтеся і прислухайтеся до того, що відбувається навколо вас — відповідь обов’язково прийде, головне — не проґавити її в серйозному потоці інформації, яка до вас надходить.

Скорпіон

Спілкуючись із колегами, не розкривайте всі свої професійні секрети та плани на найближче майбутнє: непорядна людина цілком може втілити в життя вашу ідею, видавши її за свою і залишивши вас ні з чим.

Стрілець

Ганяючись одразу за кількома «зайцями» — тобто намагаючись робити кілька справ одночасно, — ви, згідно з відомим прислів’ям, ризикуєте не впіймати жодного: хочете досягти успіху — зосередьтеся на чомусь одному.

Козоріг

Не варто брати на себе підвищені робочі зобов’язання — краще витратити час і сили, які підуть на марну роботу, на якесь якщо не корисне, то хоча б приємне заняття — наприклад, на своє хобі.

Водолій

Можливі сімейні негаразди — не привід для серйозних конфліктів і скандалів: найкращий спосіб припинити розбіжності, що виникли та бувають у всіх — знайти спільне заняття, яке об’єднує.

Риби

Енергію, необхідну для роботи, можна черпати у спілкуванні з приємними вам людьми — насамперед рідними та друзями, тим паче, що — лише з вам відомих причин — ви дуже давно цього не робили.

