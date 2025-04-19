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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 20 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми станемо розумнішими і добрішими.

День, коли — під впливом місячної енергії — ми стаємо не тільки розумнішими, а й добрішими.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Квітень

Гороскоп на 20 квітня / © Associated Press

Ми охоче допомагатимемо одне одному, йтимемо назустріч у вирішенні важливих питань, та й просто максимально доброзичливо розмовлятимемо і даватимемо хороші поради. Цю місячну добу також називають часом мудрості, коли відкриваються багато таємниць та секретів, які можна почерпнути з розмов з друзями та близькими, зустріч із якими у святковий день логічна як ніколи.

Овен

Знань багато не буває, тому, якщо буде можливість навчитися чогось нового, намагайтеся його не прогаяти — найближчим часом ці знання вам знадобляться — як у професійній діяльності, так і в бізнесі.

Телець

Якщо хтось із друзів або близьких звернеться до вас за допомогою, намагайтеся не відмовляти — можливо, у вихідний це видасться вам зайвим навантаженням, але в результаті воно обов’язково себе виправдає.

Близнята

Навіть якщо новий проєкт обіцяє вам у результаті значний фінансовий та професійний успіх, починати його у святковий день не варто — талану не буде, потерпіть хоч би до завтра.

Рак

Якщо вам знадобиться допомога, її надасть людина, від якої ви найменше цього очікуєте, — наприклад, той, кого ви звикли вважати ворогом: події сьогоднішнього дня покажуть, що ви в ньому помиляєтесь.

Лев

Вам цього дня потрібно якнайменше говорити і якнайбільше слухати: зосередившись на тому, що говорять інші люди, ви зможете проникнути в їхні помисли та задуми — навіть найпойтаємніші.

Діва

Обдурювати людей, які вас оточують, небажано завжди, але сьогодні особливо: вас дуже швидко викриють, а результат брехні, який ви в результаті отримаєте, виявиться прямо протилежним тому, якого ви очікуєте

Терези

Новий знайомий, який з’явиться у вашому оточенні в цей час, претендуватиме на важливу роль в особистому житті: перш ніж допустити його в ближнє коло, необхідно добре до нього придивитися

Скорпіон

Не варто піддаватися спокусі налагодити стосунки з близькою людиною, влаштувавши серйозний «розбір польотів»: таким чином можна буде ще більше посилити ситуацію, так що відкладіть розмову до кращих часів.

Стрілець

Не відштовхуйте людей, які захочуть поділитися з вами своїми радощами та смутками: вам така розмова буде вартувати абсолютно нічого, а користь, яку ви принесете людям, виявиться безцінною.

Козоріг

Про вирішення серйозних питань сьогодні не варто навіть думати, не кажучи вже про те, що починати діяти — сьогодні вам навряд чи вдасться врахувати всі чинники, які можуть допомогти чи, навпаки, завадити роботі.

Водолій

Визначившись із планами на найближчий час, продумайте, як ви їх виконуватимете — необхідно врахувати всі, навіть найнезначніші, деталі, інакше вони можуть стати прикрою перешкодою на шляху.

Риби

Можливо, представникам вашого знака настав час задуматися про викладацьку діяльність — ви накопичили достатню кількість знань та умінь, щоб поділитися ними з тими, хто їх потребує.

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Дата публікації
Кількість переглядів
178
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