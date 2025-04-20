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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 21 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно виявляти максимальну обережність

День повсюдної агресії, яку люди виявлятимуть одне до одного — як з приводу, так і без нього.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Квітень

Гороскоп на 20 квітня

Недоброзичливим щодо нас буде і світ, тому бажано виявляти максимальну обережність у всіх стосунках і життєвих сферах. Головне в цей час — не реагувати на ворожі випади, від кого б вони не виходили. Вже завтра місячні «хмари» розвіються, жити і працювати буде легше, тож варто просто перечекати непростий час — бажано не виходячи з дому.

Овен

Не дозволяйте собі діяти згідно з не властивим вам принципом «крок вперед і два назад»: ухваливши рішення, не відступайте від нього в жодному разі, інакше не зможете досягти поставленої мети.

Телець

Спілкуватися сьогодні можна лише з тими, хто вам справді приємний, а ось людей, які викликають негативні емоції, краще проігнорувати — навряд чи ви будете в захваті від такого спілкування.

Близнята

Будьте максимально обережні і не дайте спокусити себе великим прибутком або привабливою посадою — найімовірніше, вас захочуть втягнути в авантюру, а всі «привабливі» пропозиції виявляться обманом.

Рак

Роздратування, яке ви можете відчувати в цей час щодо близької людини — лише відображення розташування Місяця і зірок, тож перейматися з цього приводу не варто — завтра все нормалізується

Лев

Найкращий спосіб ні з ким не посваритися — скоротити спілкування з людьми навколо до мінімуму: можливо, зробити це буде складно, та інакше неприємних розмов — і конфліктів — не уникнути.

Діва

Цього дня легко буде зрозуміти зміст давнього прислів’я «язик мій — ворог мій»: сказавши зайвого, ви легко наживете собі ворога в особі людини, яку ще вчора вважали за друга, тому краще помовчати.

Терези

До зауважень оточення — особливо близьких вам людей, — навіть якщо вони виявляться неприємними, варто дослухатися: вони міститимуть частку істини, яку необхідно взяти до відома.

Скорпіон

Вчинок когось зі знайомих може змінити ваше ставлення до нього: не варто засмучуватися з цього приводу — добре, що він розкрив себе зараз, а не пізніше — в найневідповідніший, а, можливо, й найнебезпечніший для вас момент.

Стрілець

Сьогодні — втім, як і в будь-який інший час — не рекомендується сперечатися з начальством — воно однаково залишиться зі своєю думкою, а на вас надалі дивитиметься, як на «незручну» і скандальну людину.

Козоріг

Бажання стати на бік однієї зі сторін, які беруть участь у конфлікті, кожна з яких є членом вашої родини, може призвести до того, що на вас образяться всі, тож намагайтеся тримати нейтралітет.

Водолій

Ділові переговори краще відкласти на кілька днів: дійти згоди з партнерами цього дня однаково не вдасться, що може негативно позначитися на вашому фінансовому та професійному становищі.

Риби

Дуже важливо уважно стежити за тим, що, як і кому ви кажете: необережним — грубим — словом, зовсім того не бажаючи, ви можете зачепити близьку людину, та так, що вона затаїть образу надовго.

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Дата публікації
Кількість переглядів
225
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