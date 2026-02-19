- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 429
- Час на прочитання
- 3 хв
Гороскоп на 20 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли будь-які справи вирішуватимуться швидко
День, коли будь-які питання — ділового та професійного характеру — розв’язуватимуться не тільки успішно, а й максимально швидко.
Особливо вдалими обіцяють бути проєкти, що мають земний — до того ж, в прямому сенсі цього слова — характер.
Можна братися за будівництво будинку, робити ремонт, садити і пересаджувати домашні рослини, а ось із відкритим ґрунтом через погодні умови нинішнього року бажано зачекати.
Вітаються також будь-які добрі справи — Всесвіт обов’язково віддячить нам за них.
Овен
Необхідно дбайливо ставитися до гарного настрою, який буде супроводжувати вас від самого ранку, і підтримувати його всіма доступними способами — він стане важливою умовою для успішної роботи.
Телець
Переконати у своїй правоті будь-якого співрозмовника можна буде, використавши дар красномовства, яким наділять вас сьогодні зірки: варто скористатися цими обставинами, щоб вирішити важливе для вас питання.
Близнята
Не варто довіряти незнайомим людям, навіть якщо вони матимуть в усіх сенсах приємний і переконливий вигляд: надто великий ризик того, що вони виявляться шахраями, мета яких — обдурити й обікрасти вас.
Рак
Сьогодні — втім, як і завжди — дуже важливо дякувати долі і людям за все, що вони для вас зробили і ще зроблять, тоді потік подарунків, які ви зможете в результаті отримати, виявиться нескінченним.
Лев
Вільний від роботи час, у якому в п’ятницю не буде нестачі, бажано присвятити своїй сім’ї: близькі люди, які з найрізноманітніших причин бачать вас досить рідко, потребують вашої любові й уваги.
Діва
Ухвалюючи важливі життєві рішення, необхідно ретельно проаналізувати наявні обставини і зважити всі доводи «за» і «проти», щоб згодом не шкодувати про поспішні висновки.
Терези
Цього дня оточення сприйматиме вас як авторитетну людину, поради якої мають величезну цінність — намагайтеся не розчарувати тих, хто звернеться до вас по відповідну допомогу.
Скорпіон
Тріщину, яка може виникнути у стосунках із найближчою людиною, необхідно «цементувати» без зволікання, проблему, що утворилася, не можна заштовхувати вглиб — «дістати» її назовні виявиться не так просто.
Стрілець
Нехитру, але справедливу мудрість про те, що всієї роботи не переробиш, а всіх грошей не заробиш, потрібно пам’ятати завжди, але цього дня — особливо, а отже, потрібно знайти час для повноцінного відпочинку.
Козоріг
Не варто «гасити» в собі бажання допомогти іншій людині, навіть якщо з якоїсь причини вона вам не сподобається: важливо пам’ятати, що іноді буває нема до кого по неї звернутися, і у ваш бік це правило теж працює.
Водолій
Проблему, яка докучає представникам знака вже доволі тривалий час, вдасться розв’язати неочікувано легко — головне, довіритися своїй інтуїції та діяти відповідно до її порад і «вказівок».
Риби
Цей день — або хоча б його другу половину — бажано провести вдома, його п’ятничний статус цьому посприяє: енергетика рідних стін дасть змогу розслабитися і накопичити сил на весь наступний тиждень.
Читайте також: