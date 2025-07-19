Гороскоп на 20 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто боротися з відсутністю ентузіазму

Гороскоп на 20 липня

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Не варто боротися з відсутністю ентузіазму, змушуючи себе працювати через силу, користі від такого — насильницького — шляху однаково не буде. Ну, а якщо врахувати, що на календарі неділя, а над головою дамокловим мечем не висить терміновий проєкт чи замовлення, має сенс дати собі відпочити: посидіти в парку або на березі водоймища, почитати і навіть помріяти на втіху.

Овен

Цього дня — як і завжди — небажано спілкуватися з неприємними людьми — негативні емоції, які ви в результаті отримаєте, можуть негативно позначитися не лише на моральному, а й на фізичному стані.

Телець

Не варто нав’язувати своє товариство людям, які його не цінують: їхні прихильність та дружбу ви, незважаючи на значні зусилля, навряд чи завоюєте, а ось самооцінка може серйозно постраждати.

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Близнята

Гарний день для того, щоб посилити позитивну енергетику свого дому: для цього потрібно не тільки вичистити все до блиску, але й викинути мотлох, яким би потрібним він вам на перший погляд не здавався.

Рак

Реалізацію нових проєктів необхідно відкласти на кілька днів, однаково на сьогоднішній енергетиці ви їх не потягнете, так що краще зайнятися рутинними справами, без яких теж не можна обійтися.

Лев

Сьогодні — втім, як і завжди — необхідно максимально обережно поводитися з грошима: за впливом хвилинного пориву можна витратити більше, ніж ви можете собі дозволити, через що доведеться заощаджувати.

Діва

Ухвалюючи важливі життєві рішення, не звертайте увагу на аргументи розуму, хоч би якими переконливими вони вам здавалися — він буде надто практичним і розважливим, а от серце знайде єдино правильний шлях.

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Терези

Робота — навіть домашня — сьогодні ладнатися не буде, натомість можна витратити вільний час на наведення ладу в документах, які переплуталися як у реальних, так і віртуальних у комп’ютерних папках.

Скорпіон

У стосунках із коханою людиною може намітитися розбрат — перш ніж звинувачувати її у всіх смертних гріхах, згадайте про те, що і ви в чомусь перед нею винні, а отже, у вас з нею взаєморозрахунок.

Стрілець

Нецікаві, проте важливі справи не можуть постійно відлежуватися в довгій скрині — рано чи пізно їх потрібно буде звідти дістати і довести до ладу, і, схоже, цей день цілком підходить для такої роботи.

Козоріг

Не варто втручатися в чуже особисте життя — роздавати поради і — особливо! — цікавитися інтимними подробицями, бажано згадати про існування свого, і все стане на свої місця.

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Водолій

Нинішній день не підходить для принадної — навіть господарської діяльності — все йтиме косо й криво, зате хобі не тільки захопить, а й, як завжди, принесе гарантоване задоволення.

Риби

Небажано втручатися у сварку двох близьких вам людей — ви навряд чи зможете їх помирити, а ось змучитися, марно намагаючись прийняти бік одного з них, у вас, на жаль, вийде легко.

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