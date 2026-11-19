Сніг у горах / © Credits

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Спілкуючись з людьми навколо — особливо це стосується наших близьких і друзів, — важливо зважувати кожне слово, інакше сварка, яка спалахне в цей момент, затягнеться надовго, а процес примирення виявиться дуже складним.

Роблячи добро іншим, треба пам’ятати, що воно обов’язково повернеться у багаторазовому обсязі.

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Овен

За будь-яких життєвих обставин у жодному разі не можна жаліти себе — таке деструктивне почуття може послабити представників знака та зробити їх неконкурентоспроможними в очах колег і, особливо, суперників.

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Телець

Спалахи гніву, які можуть переслідувати представників знака протягом дня, необхідно ігнорувати за всяку ціну — вони завадять вам працювати, та й стосунки з оточенням можуть зіпсуватися.

Близнята

День, незважаючи на те, що це п’ятниця, бажано провести на самоті — це допоможе вам зосередитися на власному внутрішньому світі, щоб подумати про першочергові завдання і стосунки з близькими людьми.

Рак

Під час роботи — як в офісі, так і дистанційно, головне — не відволікатися на порожні, не пов’язані з нею розмови, дописи в соціальних мережах та — особливо! — несанкціоновані перекуси.

Лев

Найгірше, що представники знака можуть сьогодні зробити, — це обговорити — й засудити — іншу людину за її вчинок: уже незабаром життя може поставити вас у подібну ситуацію, і хто знає, як вчините ви самі.

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Діва

Спілкування з рідними та близькими людьми необхідно — звісно, за можливості — звести до мінімуму: посварившись сьогодні через дрібницю, ви довго не зможете помиритися, через що можете страждати.

Терези

День сприятливий для процесу, який колись у школі називали «роботою над помилками»: необхідно буде проаналізувати, що останнім часом було зроблено неправильно, і спробувати все виправити.

Скорпіон

Намагайтеся бути якщо не добрішими, то хоча б трохи терпимішими до людей у вашому оточенні: навряд чи вони справді прагнуть вас розлютити, це виходить у них випадково, тож не варто сердитися.

Стрілець

Обираючи між духом і матерією, намагайтеся зупинитися на першому: матеріальне й так займає у житті представників вашого знака занадто багато місця, тепер настав час подумати про потреби своєї душі.

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Козоріг

Хто б цього дня не звернувся до вас по допомогу — близька чи зовсім незнайома людина, намагайтеся не відмовляти їй — можете бути впевнені, що добро повернеться до вас у набагато більшому обсязі.

Водолій

Цього дня зірки можуть надсилати вам безліч таємних знаків, які стануть цінною підказкою щодо того, як поводитися в цій — непростій — життєвій ситуації, головне — прислухатися до них.

Риби

Цей день — звісно, якщо у вас з’явиться така можливість — необхідно присвятити повноцінному відпочинку та відновленню сил: найближчим часом вони вам знадобляться, тож варто підготуватися заздалегідь.

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