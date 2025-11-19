Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли реальність може спотворюватися

Гороскоп на 20 листопада / © Associated Press

Найсильніше ймовірність помилки — і доволі великої — чатуватиме в Інтернеті, де завжди великий ризик прийняти бажане за дійсне, а цього дня — особливо.

Тому від знайомств у соціальних мережах і на сайтах знайомств сьогодні краще відмовитися.

Овен

Відчути, що життя налагоджується, допоможе фізична праця: її результати виявляться настільки приємними і, що важливо, вагомими, що і на душі стане набагато легше, ніж було до цього.

Телець

Необов’язкове спілкування — як телефоном, так і в Інтернеті — не принесе нічого, окрім втоми і почуття витраченого даремно часу, тому наполегливо рекомендується цього дня від нього відмовитися.

Близнята

Спілкуватися з агресивно налаштованими людьми не можна завжди, але цього дня — особливо: користі такий діалог однаково не принесе — взаєморозуміння досягти не вдасться, а ось настрій можна буде зіпсувати надовго.

Рак

Перш ніж відповісти собі на важливе запитання або ухвалити серйозне життєве рішення, бажано кілька разів «відміряти» і тільки потім «різати», інакше можна пошкодувати про свою необачність.

Лев

Участь у ризикованих проєктах, особливо якщо їх пропонуватимуть малознайомі люди, найімовірніше, принесе не прибуток, яким вас наполегливо спокушатимуть, а збиток, тому варто від них відмовитися.

Діва

День бажано провести в душевній моральній і комфортній фізичній атмосфері: у цей час рекомендується без особливої потреби не залишати стін своєї домівки і, більше того, насолоджуватися своїм перебуванням у ній.

Терези

Непорядний вчинок, скоєний цього дня — винятково під впливом об’єктивних або суб’єктивних причин — може всерйоз і надовго зіпсувати вашу гарну репутацію, тож краще цього уникати.

Скорпіон

Образи, які певний час тому завдали друзі або близькі родичі, можуть у найнесподіваніший момент датися взнаки, посваривши вас із ними вкотре — намагайтеся не піддаватися емоціям.

Стрілець

Користі від ділових переговорів сьогодні не буде — вам однаково не вдасться переконати партнерів у своїй правоті, тому краще не витрачати на це даремне заняття час і сили, а присвятити їх кориснішому заняттю.

Козоріг

Проєкт, яким ви безрезультатно займаєтеся тривалий час, найімовірніше, за вичерпаним терміном давності вже не має майбутнього, тож краще відмовитися від його реалізації та зайнятися чимось більш перспективним.

Водолій

Людина з минулого, яка несподівано з’явиться у вашому житті, не принесе в нього нічого, окрім неприємних спогадів, тому від спілкування з нею бажано відмовитися, у всякому разі, сьогодні.

Риби

Не варто ділитися своїми професійними задумами з колегами, інакше через якийсь час ви ризикуєте з подивом і невдоволенням дізнатися, що хтось із них втілив ваші мрії в життя.

