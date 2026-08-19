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Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли активізуються сили зла
День, коли активізуються сили зла, які найнегативнішим чином впливають на нашу психіку.
Ми стаємо вразливими до чужого негативу, вразливими, підозріливими та неврівноваженими, що негативно позначається на наших стосунках з іншими людьми і, як наслідок, на нашому житті загалом.
Також у цей час дуже важливо бути обережним у всьому — від ухвалення серйозних рішень, які з великою ймовірністю можуть виявитися помилковими, до переходу вулиці — у цей час її особливо небажано перетинати в заборонених для цього місцях.
Овен
Не варто брати близько до серця погані передчуття, які можуть охопити вас у цей час: здебільшого вони є не більше ніж впливом негативних зоряних енергій, від них завтра не залишиться й сліду.
Телець
Будь-які емоційні сплески можуть не тільки підірвати вашу нервову систему, а й забрати енергію, яка вкрай необхідна для роботи та особистого життя, тому цього дня, як ніколи, важливо тримати себе в руках.
Близнята
Події сьогоднішнього дня значною мірою залежатимуть від того, наскільки успішно вам вдасться налаштуватися на позитив — силу відповідного мислення поки що ніхто не скасовував, і вам не варто цього робити.
Рак
Цього дня краще утриматися від активної діяльності, незалежно від того, якої сфери — професійної чи побутової — вона стосується: бажано провести час, присвятивши його неквапливим і приємним заняттям — наприклад, хобі.
Лев
Слід звернути увагу на слова близьких людей: навіть якщо на перший погляд вам здасться, що їхні претензії щодо вас є необґрунтованими, у них буде частка правди, тож варто до них прислухатися.
Діва
На недружні випади оточення не варто реагувати так само: краще вдати, що ви не почули того, що воно вам сказало; у такому разі цим людям стане соромно, і навряд чи вони продовжуватимуть чіплятися.
Терези
Цього дня вам не варто втручатися в будь-які конфлікти: навіть з огляду на вашу вроджену дипломатичність і бажання всіх примирити, ви можете ненавмисно когось образити і, як наслідок, стати об’єктом агресії.
Скорпіон
Найкращий спосіб уберегтися від сьогоднішніх неприємностей — з самого ранку скласти якомога детальніший план робочих і господарських справ та ретельно дотримуватися його; тоді й на конфлікти часу не залишиться.
Стрілець
Якщо ви не зможете повністю позбутися дратівливості, яка охопить вас у цей час, спрямуйте її проти себе — точніше, проти своїх лінощів та пасивності, тоді ви зможете зробити навіть більше, ніж хотіли.
Козоріг
Головне цього дня — від самого початку не налаштовувати себе на неприємності, тоді ви не притягуватимете їх до себе, наче магнітом, і вони, оминувши вас, вирушать шукати більш чуйний і вдячний об’єкт.
Водолій
Сварка, що сталася цього дня, матиме довготривалі — і неприємні — наслідки, тому потрібно зробити все, щоб зберегти добрі стосунки з оточенням — особливо з рідними.
Риби
Не варто спілкуватися з людьми, які викликають у вас негативні емоції, а також з тими, хто має репутацію скандалістів і сварливих людей: розмови з ними можуть зіпсувати вам настрій і надовго вивести вас із рівноваги.
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