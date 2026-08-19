Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли активізуються сили зла

Захід сонця на озері / © www.credits

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Ми стаємо вразливими до чужого негативу, вразливими, підозріливими та неврівноваженими, що негативно позначається на наших стосунках з іншими людьми і, як наслідок, на нашому житті загалом.

Також у цей час дуже важливо бути обережним у всьому — від ухвалення серйозних рішень, які з великою ймовірністю можуть виявитися помилковими, до переходу вулиці — у цей час її особливо небажано перетинати в заборонених для цього місцях.

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Овен

Не варто брати близько до серця погані передчуття, які можуть охопити вас у цей час: здебільшого вони є не більше ніж впливом негативних зоряних енергій, від них завтра не залишиться й сліду.

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Телець

Будь-які емоційні сплески можуть не тільки підірвати вашу нервову систему, а й забрати енергію, яка вкрай необхідна для роботи та особистого життя, тому цього дня, як ніколи, важливо тримати себе в руках.

Близнята

Події сьогоднішнього дня значною мірою залежатимуть від того, наскільки успішно вам вдасться налаштуватися на позитив — силу відповідного мислення поки що ніхто не скасовував, і вам не варто цього робити.

Рак

Цього дня краще утриматися від активної діяльності, незалежно від того, якої сфери — професійної чи побутової — вона стосується: бажано провести час, присвятивши його неквапливим і приємним заняттям — наприклад, хобі.

Лев

Слід звернути увагу на слова близьких людей: навіть якщо на перший погляд вам здасться, що їхні претензії щодо вас є необґрунтованими, у них буде частка правди, тож варто до них прислухатися.

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Діва

На недружні випади оточення не варто реагувати так само: краще вдати, що ви не почули того, що воно вам сказало; у такому разі цим людям стане соромно, і навряд чи вони продовжуватимуть чіплятися.

Терези

Цього дня вам не варто втручатися в будь-які конфлікти: навіть з огляду на вашу вроджену дипломатичність і бажання всіх примирити, ви можете ненавмисно когось образити і, як наслідок, стати об’єктом агресії.

Скорпіон

Найкращий спосіб уберегтися від сьогоднішніх неприємностей — з самого ранку скласти якомога детальніший план робочих і господарських справ та ретельно дотримуватися його; тоді й на конфлікти часу не залишиться.

Стрілець

Якщо ви не зможете повністю позбутися дратівливості, яка охопить вас у цей час, спрямуйте її проти себе — точніше, проти своїх лінощів та пасивності, тоді ви зможете зробити навіть більше, ніж хотіли.

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Козоріг

Головне цього дня — від самого початку не налаштовувати себе на неприємності, тоді ви не притягуватимете їх до себе, наче магнітом, і вони, оминувши вас, вирушать шукати більш чуйний і вдячний об’єкт.

Водолій

Сварка, що сталася цього дня, матиме довготривалі — і неприємні — наслідки, тому потрібно зробити все, щоб зберегти добрі стосунки з оточенням — особливо з рідними.

Риби

Не варто спілкуватися з людьми, які викликають у вас негативні емоції, а також з тими, хто має репутацію скандалістів і сварливих людей: розмови з ними можуть зіпсувати вам настрій і надовго вивести вас із рівноваги.

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