Гороскоп на 20 січня для всіх знаків зодіаку: день негативної космічної енергетики
День — особливо друга його половина — буде просякнутий негативною космічною енергетикою.
Вона погіршить моральний стан тих, у кого й без цього є психологічні проблеми: вони стануть надмірно вразливими й недовірливими, що не найкращим чином позначиться на їхньому становищі в суспільстві та стосунках з іншими людьми.
У будь-якій конфліктній ситуації потрібно підготуватися до необхідності постояти за себе, інакше можна буде зазнати поразки навіть на власній — здавалося б надійній — території.
Овен
Організм — внаслідок тривалих свят — потребуватиме здорового способу життя: правильного харчування, занять спортом, прогулянок на свіжому повітрі та відмови від спиртного й сигарет, не варто йому в цьому відмовляти.
Телець
Необхідно уникати конфліктів з людьми навколо — сварка, яка сталася цього дня, може мати найнесподіваніші — й найнеприємніші — наслідки: в особистому житті насолідком може бути розлучення, на роботі — звільнення.
Близнята
Нервовий зрив, ймовірний цього дня, може стати причиною серйозної депресії, щоб її уникнути, необхідно вжити відповідних заходів — наприклад, звернутися по допомогу до тямущого психоаналітика.
Рак
Гарний час для продуктивної та результативної розмови з безпосереднім начальством — висунувши переконливі доводи, можна отримати як нову посаду, так і вагоме підвищення зарплатні.
Лев
Не варто звертати увагу на чутки та плітки, які поширюють про вас недоброзичливо налаштовані щодо вас люди: як відомо, скільки б собаки не гавкали, караван однаково йде вперед.
Діва
Хоч би як складно йшло просування до важливої професійної мети, не можна здаватися і відступати назад: якоїсь миті — найімовірніше, сьогодні — відкриється друге дихання, яке значно полегшить завдання.
Терези
Щоб уникнути агресивного ставлення з боку людей навколо — як рідних і близьких, так і зовсім незнайомих, — найкраще, що можна зробити цього дня — звести будь-яке спілкування до абсолютного мінімуму.
Скорпіон
З будь-якого зауваження, почутого цього дня від людей, які вас оточують, можна зробити важливі висновки, які, щоправда, згодом змінять життя на краще — головне, не сприймати чужу критику в багнети.
Стрілець
Результати роботи представників знака можуть здатися їм незадовільними, що може викликати невдоволення своїми професійними здібностями — не варто поспішати з такою оцінкою.
Козоріг
Не рекомендується слухати пустопорожні плітки і, тим паче, брати участь в обговоренні інших людей — дізнавшись про це, вони, найімовірніше, образяться і затаять зло, що зрештою може мати непередбачувані наслідки.
Водолій
Головне, що потрібно зробити цього дня — скласти детальний план і ретельно його дотримуватися, інакше можна порушити закономірний порядок речей та втрапити в жорсткий цейтнот.
Риби
Щоб емоції не накрили представників знака з головою, необхідно знайти заняття, яке дасть змогу відволіктися від зовнішніх подразників, — наприклад, своє хобі, яке в цьому разі можна вважати медитацією.
