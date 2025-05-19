Гороскоп на 20 травня для всіх знаків зодіаку: день випробувань і розривів з близькими людьми

Гороскоп на 20 травня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Головною неприємністю, ймовірною в цей час, є зрада з боку найближчих людей — коханих і друзів. Але в більшості випадків, і варто сказати собі про це чесно, стосунки з тими, хто нас зрадить, уже давно нікого не тішили і поступово сходили нанівець, тому остаточний розрив, який можливий сьогодні, був справою часу.

Проте необхідно тримати себе в руках, адже роздратування, яке протягом дня переросте в агресію, може призвести до серйозних зіткнень з оточенням — навряд чи від цього комусь стане легше.

Овен

Незважаючи на властиві вам від природи емоційність і запальність, стримайтеся та проігноруйте підступи недоброзичливців — таким чином вам вдасться спрямувати їхнє зло проти них самих.

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Телець

День, коли не варто з’ясовувати стосунки з коханою людиною: якщо вам не вдасться втримати себе в руках, ситуація може вийти з-під контролю і призвести до сварки, про яку вам згодом доведеться пошкодувати.

Близнята

Почувши щось неприємне, що стосується вас або — що ще неприємніше — когось із ваших близьких: не поспішайте брати це близько до серця — краще подумайте про те, хто хотів зачепити вас за живе таким чином.

Рак

Занепад сил, який ви можете відчути в цей час, буде обумовлений не недугами, а втомою, тому найкраще, що ви зможете зробити, щоб відновити сили, що вичерпуються, — змінювати режим роботи й відпочинку.

Лев

Спілкуючись із неприємними вам людьми, ви лише даремно витратите енергію, яка призначена для здійснення серйозних професійних — і побутових — справ, тож за можливості обходьте їх десятою дорогою.

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Діва

Несподівані — і водночас щедрі — пропозиції сьогодні треба приймати обережно, особливо якщо надходитимуть від малознайомих — неперевірених — людей, інакше ви ризикуєте стати жертвою шахраїв.

Терези

Цього дня зірки рекомендують вам менше говорити і більше слухати — так вам стане відома цінна професійна — і не лише — інформація, яку б ви не змогли отримати в жодній іншій ситуації.

Скорпіон

У жодному разі не втручайтеся в чуже особисте життя, навіть якщо вас про це попросять ті, кого воно безпосередньо стосується: якщо після вашої поради щось піде не так, колишній друг легко може виявитися ворогом.

Стрілець

Не варто покращувати собі настрій за допомогою алкогольних напоїв, навіть якщо у вас є привід — під їхнім впливом можна наговорити близьким людям зайвого, що зіпсує ваші стосунки.

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Козоріг

Спілкуючись з людьми, намагайтеся не говорити зайвого — невідомо, яким чином позначаться сказані вами слова на ваших стосунках і, як наслідок, на вас особисто, тож обережність — понад усе.

Водолій

Від великих фінансових операцій — як-от укладання важливих угод і підписання серйозних договорів, зокрема і кредитних, — цього дня краще відмовитися, замість очікуваного прибутку вони принесуть збитки.

Риби

Не варто робити своє особисте життя надбанням широкого загалу, обговорюючи його з людьми, яким не можете довіряти на всі сто відсотків — не виключено, що вони використовують ваші таємниці вам на зло.

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