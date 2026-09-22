Гороскоп на 20 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли до нас повернуться ситуації з минулого

Осіннє листя на траві / © Credits

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Найяскравішим психологічним моментом стане відчуття дежавю, пов’язане з людьми, які колись були нам близькими, але з якими ми — з різних причин — вже давно розійшлися в різні боки.

Не варто розраховувати на те, що стосунки з ними триватимуть так, ніби минулих років не було — найімовірніше, цього не станеться. Зате ми зможемо зрозуміти, чому ми розійшлися з цією людиною, а заразом і зробити висновки на майбутнє щодо того, яких помилок у особистому житті не варто повторювати.

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Овен

Обираючи чергову професійну мету, дуже важливо ретельно оцінити свої сили: якщо виникне хоч найменший сумнів у тому, що вдасться впоратися з поставленим завданням, краще відмовитися від нього.

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Телець

Не найкращий день для фінансових операцій — вони можуть призвести до несподіваних і прикрих збитків, тож краще — якщо, звісно, у них немає крайньої необхідності — відкласти їх хоча б на кілька днів.

Близнята

Перш ніж дорікнути або, тим паче, засудити когось за вчинок, який, на вашу думку, є поганим, спробуйте поставити себе на місце людини, яка його вчинила, — можливо, ви несподівано зміните свою думку про неї.

Рак

Події цього дня навіюватимуть спогади про минулі — дуже важливі для вас — події, але, незважаючи на пов’язані з ними приємні моменти, краще зосередитися на сьогоднішньому та завтрашньому дні.

Лев

Цього дня доля подарує безліч можливостей — як професійних, так і особистих, — головне — скористатися якомога більшою їх кількістю: найімовірніше, це буде непросто, але результат того вартий.

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Діва

У стосунках із близькими людьми важливо не давати приводу колишнім — вже давно забутим — образам нагадати про себе: вони можуть порушити досить крихку внутрішню рівновагу, якої ви досягали протягом тривалого часу.

Терези

Спроба довести комусь свою правоту може закінчитися серйозним скандалом, тому цього дня краще не вступати в жодні суперечки, конфлікти чи дискусії — нехай кожен залишається при своїй думці.

Скорпіон

Не варто витрачати час на безцільні заняття — насамперед на обговорення чужого особистого життя та плітки, які вам можуть нав’язувати: енергію, витрачену на це, краще спрямувати на розв’язання робочих питань.

Стрілець

Несподіваний дзвінок від людини, з якою вас колись пов’язували романтичні стосунки, зі зрозумілих причин вас схвилює, але не варто покладати на нього великих сподівань — продовження навряд чи буде.

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Козоріг

Цей день сприятливий для творчості, що може зацікавити навіть представників серйозних — технічних — професій; більше того, згодом вони зможуть використовувати креативні ідеї у своїй роботі.

Водолій

На роботі справи будуть просуватися з великими труднощами, змушуючи вас долати перешкоди, а ось для занять хобі час сприятливий — у всіх є шанс створити щось справді вартісне і навіть прекрасне.

Риби

Несподіване — і нібито з нізвідки — бажання змінити професію означатиме, що у своїй нинішній справі ви вже досягли можливого максимуму, тому можна подумати про кардинальні зміни

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