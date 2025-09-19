Гороскоп на 20 вересня для всіх знаків зодіаку: час, коли енергетику дня легко можна зруйнувати

Гороскоп на 20 вересня / © Associated Press

Реклама

Навіть просто голосно розмовляти зірки не рекомендують — підвищений тон може порушити гармонію, що панує у світі. Необхідно також відмовитися від поганих думок — вони, як відомо, матеріальні і можуть швидко здійснитися — і, тим паче, бажати комусь зла — воно повернеться бумерангом.

Овен

Не варто грубити людям навколо, навіть якщо вони заслуговуватимуть на ваше негативне ставлення, адеж їм це не завдасть ані найменшої моральної шкоди, а ось собі — точніше, своїй кармі — можна серйозно нашкодити.

Телець

День обіцяє удачу на всіх фронтах — як у професійному, так і в особистому житті, проте лише тим, хто зуміє зберегти спокій і гарний настрій, інакше емоції, які зашкалюють, зіпсують усю справу.

Реклама

Близнята

Найкращий спосіб не накликати на себе гнів начальства — найчастіше несправедливий — не потрапляти йому на очі: можна, наприклад, узяти відгул, що дасть змогу не лише попрацювати в тиші та спокої, а й трохи відпочити.

Рак

Вибудовувану роками хорошу репутацію може зіпсувати один-єдиний необережний вчинок, тому необхідно ретельно контролювати кожен свій крок — помилка може дорого коштувати.

Лев

Будь-яке професійне завдання необхідно ретельно продумати та опрацювати і тільки потім братися до його реалізації — експромт може призвести до серйозної помилки, виправлення якої потребуватиме багато часу.

Діва

Перш ніж підписати хоч якийсь документ, необхідно ретельно його вивчити, звертаючи прискіпливу увагу на текст, надрукований унизу дрібними, нерозбірливими для неозброєного ока літерами.

Реклама

Терези

Необхідно використовувати всі шанси, які подарує цього дня доля, інакше вона може образитися і, визнавши таку поведінку невдячністю, на якийсь час позбавити своєї прихильності.

Скорпіон

Найкращий спосіб позбутися депресивних думок, які можуть нахлинути в цей час — заняття улюбленою справою: якщо хобі з якоїсь причини наразі немає, саме час про нього подбати, обравши те, яке принесе приємні емоції.

Стрілець

Підтримувати настрій на високому рівні допоможе спілкування з близькими друзями або коханими людьми, головне — вибрати тих, хто точно не почне докоряти вам у чомусь чи, тим паче, ображати або принижувати.

Козоріг

Несподіваний прибуток, який ви можете отримати цього дня — не привід для інших фінансових операцій: вони з високою часткою ймовірності можуть виявитися збитковими, тож обмежтеся тим, що вже маєте.

Реклама

Водолій

Не варто без роздумів приймати пропозицію, яка можлива цього дня: перш ніж дати позитивну відповідь, необхідно ретельно обміркувати цей — дуже важливий — крок, зваживши всі фактори «за» і «проти».

Риби

Не варто нервувати через причини, які вже завтра здадуться вам несуттєвими: витрачене на переживання здоров’я повернути не вдасться, тож пам’ятайте про необхідність зберігати спокій.

Читайте також: