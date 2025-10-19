Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків зодіаку: найнебезпечніший день у всьому місячному календарі

Гороскоп на 20 жовтня / © Credits

Реклама

Усе, що ми ретельно ховаємо від оточення в інший час, сьогодні — під впливом негативних космічних енергій — може вийти назовні й завдасть чимало неприємностей як тим, хто нас оточує, так і нам самим.

Особливо важкий нинішній день для тих, хто має ментальні проблеми — їм бажано повністю відмовитися від спілкування з будь-ким. Утім, усім іншим теж рекомендується — звісно, за можливості — скоротити будь-які контакти, що в понеділок для більшості з нас виявиться нелегко. У такому разі потрібно хоча б бути обережними і не говорити зайвого.

Овен

Відчуваючи жалість до інших, спрямовуйте її в активне русло — допомагаючи їм, чим зможете, але водночас намагайтеся не шкодувати себе — це деструктивне почуття може надовго вибити вас із робочої колії.

Реклама

Телець

Не варто допускати щодо інших людей того, чого ви не хотіли б отримати у відповідь: не можна дозволяти собі не тільки злих слів, а й думок — майже одразу ви можете дізнатися, як працює горезвісний «закон бумеранга».

Близнята

День несприятливий для ухвалення кардинальних — як професійних, так і особистих — рішень: зробивши це похапцем, ви зробите серйозну і образливу помилку, тому згодом доведеться все переробляти.

Рак

Сьогодні небажано робити серйозні й великі закупи — вони можуть виявитися невдалими, а ось купувати невеликі й недорогі речі не тільки можна, а й потрібно — шопінг підніме вам настрій.

Лев

Події цього дня багато в чому змінять ваше ставлення до людини, яка досі здавалася вам украй неприємною: може виявитися, що весь цей час ви помилялися в оцінці її чеснот і недоліків.

Реклама

Діва

День, коли потрібно уникати занадто тісного контакту зі своїми близькими — їхня дратівливість може стати причиною сварки, яку — попри те, що вона виникне на порожньому місці, — важко буде врегулювати.

Терези

Нинішній день — чудовий час для того, щоб виправити зроблені раніше помилки, особливо якщо вони стосуються стосунків із близькими вам людьми: обов’язково потрібно перепросити тих, кого ви образили.

Скорпіон

Вирішивши зайнятися спортом, уникайте інтенсивних фізичних навантажень: ваш організм зараз не готовий до того, щоб встановлювати світові рекорди, тому замість очікуваної користі напруження принесе вам шкоду.

Стрілець

Яким би важливим не здавався вам фінансовий бік життя, на якийсь час забудьте про гроші й поміркуйте про духовне: чому б вам, наприклад, не подумати про людей, яким ви можете надати посильну допомогу.

Реклама

Козоріг

Примхи і невдоволення оточення можуть викликати у вас відповідну дратівливість, проте не дозволяйте собі «розійтися» — будьте поблажливі до чужих слабкостей, і вони дадуть вам ту саму відповідь.

Водолій

Усі професійні та побутові справи цього дня необхідно чітко планувати від самого ранку, розписавши їх буквально по хвилинах, у такому разі у вас не з’явиться неприємне відчуття, що час втрачено даремно.

Риби

Не варто близько підпускати до себе людей, які з якоїсь причини вам неприємні: вони заберуть у вас енергію, необхідну для життя і роботи, що небажано в будь-який час, але на початку робочого тижня — особливо.