Гороскоп на 21 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли агресію може виявити хто завгодно

Квіти форзиції / © Getty Images

Реклама

Не варто давати волю таким виявам своєї натури, тим паче, що вже завтра від них — як від впливу місячних енергій — не залишиться й сивини, а наслідки залишаться з нами, ба більше, їх доведеться виправляти.

Набагато простіше — і розумніше — опанувати себе і намагатися під впливом місячного негативу нікого не зачепити і не образити, тоді вже завтра напруженість відпустить, а стосунки з людьми стануть легкими і доброзичливими.

Овен

Нездужання, яке ви можете відчути в цей час — наслідок неправильного способу життя: ви багато працюєте, мало відпочиваєте і майже зовсім не буваєте на свіжому повітрі — час змінити розпорядок дня.

Реклама

Телець

У спілкуванні з людьми з оточення не варто кидатися словами, навіть якщо вони здадуться вам гарними і справедливими: образивши когось із близьких, ви не досягнете благої мети, а стосунки з ним зіпсуєте надовго.

Близнята

Будь-які дії — як господарського, так і особистого характеру — цього дня необхідно ретельно планувати, тільки в такому разі все вдасться зробити якомога швидше і, що дуже важливо, добре і якісно.

Рак

Заганяти емоції вглиб небажано завжди, але сьогодні це може стати по-справжньому небезпечним, оскільки негативна енергія руйнуватиме ваш організм зсередини, а ось стриманість допоможе зберегти здоров’я і нерви.

Лев

Хоч би як склалися обставини — до того ж, як у побуті, так і в особистому житті — найголовніше, це вірити в себе і правильність своїх цілей і намірів, але з цим у представників знака проблем не виникне.

Реклама

Діва

Конфлікт, що намітився у стосунках із кимось із оточення — насамперед, близькими людьми — необхідно розв’язувати миром, інакше стосунки виявляться зіпсованими надовго, а, можливо, і назавжди.

Терези

День, коли хоча б незначна частка егоїзму не тільки не засуджується, а й усіляко вітається, не можна весь час думати тільки про інших, потрібно — хоча б час від часу — переслідувати власні інтереси.

Скорпіон

Не поспішайте робити далекосяжні висновки з подій нинішнього дня — річ у тім, що насправді їхня видима суть відрізняється від справжньої, глибинної, яка виявиться з часом, яку ви зрозумієте пізніше.

Стрілець

Активні дії цього дня не тільки не допоможуть вам розв’язати важливе — побутове — питання, а й, навпаки, максимально сповільнять його завершення, тому бажано діяти спокійно, без різких рухів.

Реклама

Козоріг

Успішно розв’язати проблеми, що виникли на вашому шляху, можна буде тільки діючи поступально, переходячи від простих завдань до складних, а від малозначущих проєктів до тих, що дійсно мають значення.

Водолій

До роботи над новою ідеєю, яка спаде вам на думку, не варто братися з наскоку — спершу потрібно все як слід обміркувати й підготувати і тільки потім діяти, інакше можна занапастити прекрасний задум.

Риби

Сьогодні в будь-якій — нехай навіть усього лише господарській — ситуації потрібно дотримуватися принципу «хочеш зробити добре, зроби сам»: щоб уникнути помилок, не варто нікому передоручати розв’язання важливих питань.

