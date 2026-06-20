Гороскоп на 21 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід робити добро

Гортензія / © Associated Press

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У цей час нікому не можна відмовляти у допомозі, навіть якщо про неї попросять люди, яких ми зовсім не знаємо.

Якщо залишитися байдужим до чужих проблем, можна порушити доброзичливу й гармонійну енергетику дня, а заразом і отримати бумеранг у вигляді відмови у вирішенні власних проблем. Також сьогодні категорично забороняється обдурювати, навіть якщо вам здасться, що брехня принесе користь тому, кому вона призначена.

Овен

Цей день підходить для благодійності: добро, яке ви зробите сьогодні для інших людей, неодмінно незабаром повернеться до вас ще більшою мірою — не варто втрачати таку нагоду.

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Телець

Якщо у вас є перспективні ідеї, які можна запропонувати керівництву, присвятіть день підготовці до розмови з ним, ретельно сформулювавши свої пропозиції та зібравши необхідні аргументи.

Близнята

Навіть якщо хтось у минулому серйозно вас образив, не варто мститися йому, влаштовуючи пастку — бажання, як зазвичай кажуть у таких випадках, викопати комусь яму, навряд чи принесе вам користь — не варто ризикувати.

Рак

Небажано ховатися від світу в шкаралупі своєї мушлі — тобто в стінах свого дому: у вихідний день потрібно, навіть якщо це доведеться робити з великим зусиллям, вийти «у світ» і якомога більше спілкуватися з людьми.

Лев

Не варто завжди бажати комусь зла, але сьогодні це категорично заборонено, до того ж — як уголос, так і про себе: будь-яке прокляття незабаром обов’язково повернеться до того, хто — навмисно чи ненавмисно — його висловить.

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Діва

Можна ставити перед собою найсміливіші — хай навіть і побутові — цілі: завдяки енергії, яка переповнюватиме вас від самого ранку, ви зможете не тільки виконати, а й перевиконати свій робочий план.

Терези

Спілкуючись із близькими людьми, використовуйте всі свої дипломатичні здібності, інакше ви легко можете зруйнувати стосунки, які будували протягом багатьох років.

Скорпіон

Встигнути зробити все, що заплановано на цей день, навіть якщо йдеться про господарські справи, вдасться лише за умови, що ви не будете відволікатися на телефонні розмови та спілкування в месенджерах.

Стрілець

Не поспішайте обіцяти іншим людям те, чого ви заздалегідь не зможете виконати: як правило, репутацію ненадійної людини дуже легко заробити й надзвичайно важко спростувати, тож не варто ризикувати.

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Козоріг

Цього дня ви притягуватимете гроші з силою магніту, тож сміливо беріться за реалізацію — або хоча б обмірковування — проєкту, який обіцяє бути не лише цікавим, а й максимально прибутковим.

Водолій

Навіть якщо хтось із оточення серйозно роздратує вас, намагайтеся не грубіянити йому і, тим паче, не ображати цю людину, — наслідки такої поведінки можуть виявитися неприємно непередбачуваними.

Риби

Перед красномовністю, якою ви будете наділені цього дня, не зможе встояти жоден — навіть найменш схильний до переговорів — співрозмовник, але не варто застосовувати її в розмовах, що не мають особливого значення.

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