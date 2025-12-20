Гороскоп на 21 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна планувати своє майбутнє

Гороскоп на 21 грудня / © Credits

А ось ділитися своїми професійними і побутовими намірами сьогодні не варто, якщо, звісно, ви не хочете, щоб — поки ви будете розгойдуватися — їх втілив у життя хтось інший.

Важливо також стримувати емоції, не дозволяючи їм зіпсувати вам настрій, а заразом і стосунки з оточенням.

Овен

Не варто сваритися з людьми, від яких багато в чому залежить ваш матеріальний добробут — наприклад, безпосереднім керівництвом, краще, пам’ятаючи істину про те, що язик — наш ворог, розсудливо промовчати.

Телець

День, коли різко і значно зростуть ваші й без того приголомшливі інтелектуальні здібності, тож є сенс приурочити до нього ті заняття, які вимагають серйозних досягнень саме в цій галузі.

Близнята

Спокуса агресивно відреагувати на чиїсь необережні слова буде великою, проте робити цього зірки категорично не радять: загасити конфлікт, що виник унаслідок цього, виявиться досить складним завданням.

Рак

Навіть незначні сумніви в правильності своїх дій, навіть якщо вони носитимуть лише побутовий характер, призведуть до того, що робота загальмується всерйоз і надовго, тому вірити в себе важливо, як ніколи.

Лев

Активні дії, якої б життєвої сфери вони не стосувалися, успіху не принесуть, тому варто витратити день на догляд за собою, що особливо важливо напередодні свят: наприклад, відвідати салон краси.

Діва

Настав час подумати про зміну місця роботи — будь-яка дія в цьому напрямі, чи то вивчення сайтів із переліком вакансій, чи то ретельна підготовка і надсилання резюме, швидко принесе бажані результати.

Терези

Не варто ділитися своїми планами навіть із близькими й рідними людьми, не кажучи вже про малознайомих: цього дня дуже легко наврочити самим собі, тому краще витратити сили на досягнення мети, а не на розмови про неї.

Скорпіон

Енергію, яка переповнюватиме цього дня, необхідно спрямувати в мирне русло — наприклад, на хатню роботу, а не на з’ясування стосунків з оточенням, що стане марною тратою моральних і фізичних сил.

Стрілець

Складуться максимально сприятливі умови для влаштування особистого життя: ви довго ним нехтували, висуваючи на перший план професійні питання, тепер настав час виправляти становище.

Козоріг

Люди, яких ви давно не бачили, без попередження з’являться у вашому житті, щоб надати вам дуже важливу інформацію професійного або особистого характеру — візьміть її до відома.

Водолій

День — і в цьому сенсі дуже вдало, що він випадає на вихідний — не тільки можна, а й потрібно присвятити домашнім клопотам, тим паче, що напередодні новорічних свят нестачі в них точно не буде.

Риби

Діяти — навіть якщо йдеться про домашні справи — сьогодні необхідно відповідно до заздалегідь складеного плану, ретельно й методично виконуючи всі його пункти, тоді й робота виявиться максимально успішною.

