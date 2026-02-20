Гороскоп на 21 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли будь-яке завдання виявиться до снаги

Червоне листя в інеї / © Credits

Будь-яке — навіть дуже складне — завдання виявиться до снаги. Але тільки в тому разі, якщо рухатися вперед, змітаючи всі перешкоди, що виникають на шляху.

Потрібно зосередитися на справах, які справді важливі, і відкинути вбік усе дрібне і другорядне.

Овен

Не варто звертати уваги на настрій оточення: через мінливість людей із нього уже завтра він із поганого перетвориться на нормальний, а потім і на гарний, а витрачені нерви повернути буде не можна.

Телець

Важливо пам’ятати про те, що сказане через необережність слово назад не повернеш, тож цього дня ліпше мовчати, тим паче говорити, якщо, звісно, ви дорожите стосунками з оточенням, особливо близькими людьми.

Близнята

Сьогодні зірки не рекомендують вам дослухатися до зауважень інших людей, хоч би чого вони стосувалися — професії, особистого життя або зовнішності, навряд чи вони будуть продиктовані добрими намірами.

Рак

У будь-якій ситуації потрібно рухатися тільки вперед — відступати за притаманною представникам вашого знака звичкою шкідливо як для справи, так і для самооцінки, яка в такому разі може серйозно постраждати.

Лев

Нерівне емоційне тло нинішньої місячної доби може стати причиною імпульсивних, непродуманих і, як наслідок, непередбачуваних вчинків, за які найближчим часом доведеться пошкодувати.

Діва

Піклуючись про інших, що в усіх сенсах похвально, не варто забувати про себе — день добре підходить для того, щоб відвідати салон краси, прогулятися магазинами, а ввечері прийняти ванну з аромамаслами.

Терези

Можливо, працюючи над цілою низкою важливих для вас — професійних і побутових — справ, ви, непомітно для себе, відхилилися від наміченого вами від самого початку курсу, але поки що не пізно все проаналізувати й виправити.

Скорпіон

У жодному разі не можна допускати, щоб нинішній день минув даремно — його обов’язково потрібно наповнити домашніми та господарськими справами, інакше згодом доведеться шкодувати про втрачені можливості.

Стрілець

Девіз дня — «що посієш, те й пожнеш»: що більше вдасться зробити в цей час, нехай навіть ітиметься лише про розв’язання побутових проблем і питань, то солідніші дивіденди світять вам у найближчому майбутньому.

Козоріг

Витрачати сили, відпущені природою цього дня, потрібно максимально економно, фізичне і — особливо! — моральне перенапруження може позначитися на організмі не найкращим чином і він відповість на це нездужанням.

Водолій

Бажано звертати увагу на підказки, які буде цього дня надсилати світобудова: так, якщо якась справа не ладнається, отже, від неї потрібно відмовитися, або хоча б відкласти на кілька днів.

Риби

День категорично не підходить для старту нових домашніх і господарських справ — найімовірніше, вони просуватимуться з великими затримками, а в результаті можуть і зовсім закінчитися повним фіаско.

