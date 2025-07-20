Гороскоп на 21 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно подивитися на себе збоку

Гороскоп на 21 липня

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Цього дня ми будемо схильні приписувати себе більше переваг, ніж є у нас насправді, хвалитися навіть найскромнішими досягненнями і випинати свою персону до речі і не до речі, замовчуючи водночас про недоліки та провали. Опиратися таким — прямо скажемо, не найкращим — виявам людської натури буде складно, але необхідно — якщо, звичайно, ви не хочете, щоб завтра вам було соромно за свою поведінку.

Овен

Спілкування з керівництвом сьогодні позитивного результату не дасть, тому його варто відкласти на інший час, а цього дня взагалі не потрапляти йому на очі — це, як кажуть у таких випадках, буде собі дорожче.

Телець

Сили цього дн рекомендується витрачати економно, інакше — за бездумного використання — їх може не вистачити навіть на найпростіші та елементарні справи, тож розпорошуватися на другорядні завдання не варто.

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Близнята

Незважаючи на щільну зайнятість на робочому місці, намагайтеся знайти час для власного дому — наведіть лад у шафах, приготуйте обід на кілька днів, займіться улюбленою справою.

Рак

День, коли вкрай важливо дотримуватися помірності у всьому — підвищена активність у будь-якій сфері життя та діяльності може негативно позначитися на самопочутті і навіть призвести до нервового зриву.

Лев

Ретельно зважувати свої слова і вчинки важливо будь-якого дня, але нинішнього — особливо, необережність і необачність може дуже дорого вам стати — до того ж не одразу, а через деякий час.

Діва

Сьогодні не варто ухвалювати серйозних рішень: оскільки вам не вдасться прорахувати всі важливі фактори «за» і «проти», то великий ризик помилки, тому краще перенести важливий вибір на інший день.

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Терези

Спілкування з коханою людиною загрожує серйозними конфліктами, тому буде краще, якщо ви скоротите його до мінімуму — не варто ризикувати своїми почуттями через питання, що нічого не означає для вас.

Скорпіон

Спілкуючись із родичами — особливо літніми, важливо виявляти терпіння та розуміння того, що інші люди, незважаючи на ступінь вашої з ними спорідненості, мають право на свою думку.

Стрілець

У професійному плані неприпустимий поспіх, коли ви не зможете подумати над кожним своїм кроком — це може призвести до серйозних помилок, які згодом доведеться довго і вперто виправляти.

Козоріг

Марнотратство, до якого ви, незважаючи на властиву вам економність, будете схильні сьогодні, не доведе вас до повного руйнування, але гаманець істотно спустошить, так що марнувати гроші не варто.

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Водолій

Чергуючи режим праці та відпочинку, не забувайте про своє улюблене заняття — незважаючи на початок робочого тижня, воно стане для вас найкращим релаксом, тому важливо включити його до розпорядку дня.

Риби

Усвідомлюючи свою професійну перевагу, не поспішайте демонструвати її керівництву і, тим більше, колегам — вони можуть вважати таку поведінку зарозумінням і ускладнити виконання робочих завдань.

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