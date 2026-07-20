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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 21 липня для всіх знаків Зодіаку: день, коли треба бути готовим до сюрпризів долі

День, коли треба бути готовим до будь-яких сюрпризів долі, які, найімовірніше, будуть позитивними.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Васильки на тлі пшениці

Васильки на тлі пшениці / © Credits

Існує ймовірність несподіваних грошових надходжень, пропозиції нової роботи, зустрічі з людиною, з якою свого часу не було поставлено крапку у стосунках.

Тепер така можливість з’явиться, а те, яким саме буде рішення — позитивним чи негативним — залежить від кожного конкретного випадку та нашого настрою на результат.

Овен

Цей день, незважаючи на те, що це початок тижня, можна присвятити справам, на які зазвичай не вистачає часу: навести лад у документах, перебрати речі в шафах і винести сміття — усе, чим ви давно не користуєтеся,

Телець

Не варто вступати в суперечки з колегами та безпосереднім керівництвом: у першому випадку ви можете налаштувати проти себе робочий колектив, у другому — керівництво, і ще невідомо, що гірше.

Близнята

Цей день обіцяє бути досить продуктивним, але лише за умови, що вам вдасться повністю зосередитися на роботі, яку виконуєте, і не відволікатися на дрібниці, які постійно збиватимуть вас із колії.

Рак

Гарний день для відновлення втрачених зв’язків із колись близькими — а, можливо, й коханими — людьми: якщо відчуваєте, що вам бракує якоїсь людини, проявіть рішучість і просто зателефонуйте їй.

Лев

Не варто демонструвати близькій людині свою незалежність, наполягаючи на своєму за будь-яку ціну: прислухайтеся до його аргументів — можливо, під його впливом ви повністю зміните свою думку і збережете мир у родині.

Діва

День, коли може несподівано навалитися моральна втома: не варто вдавати, що нічого не відбувається — навпаки, має сенс розслабитися й відпочити — поїхати на природу, поспілкуватися зі старшими родичами.

Терези

Тим із вас, хто вже давно не отримує задоволення від своєї роботи й тримається за неї лише заради стабільності, можливо, варто почати поступово шукати іншу — читати оголошення, розміщувати резюме.

Скорпіон

Фінансові пропозиції, які можуть надійти цього дня, не варто відразу відхиляти, але й одразу погоджуватися теж небажано — спочатку потрібно ретельно все обміркувати і лише потім приймати рішення.

Стрілець

Найкращий засіб від поганого настрою, який може охопити вас ще з самого ранку, — це спілкування з друзями: завдяки приємній розмові та спільним спогадам можна буде забути про всі неприємності на світі.

Козоріг

Не варто будувати грандіозні професійні плани — все одно через об’єктивні причини вам не вдасться реалізувати навіть половину з них, краще приділити час собі — у тому сенсі, в якому саме ви це розумієте.

Водолій

Як би сильно ви не ображалися на близьку людину, не відштовхуйте її, якщо вона захоче визнати свою провину й помиритися — схоже, вона справді розкаялася й зробила важливі висновки з того, що сталося.

Риби

Як тільки у вас виникне бажання засуджувати інших, варто згадати про те, що ви теж не є ідеальними в усіх відношеннях, а отже, повинні бути принаймні терпимими до недоліків людей, які вас оточують.

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