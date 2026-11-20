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Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли навіть у минулому можна щось виправити
День, символом якого є колесо, повертає нас у минуле, даючи можливість виправити те, що можна змінити.
Відчуття дежавю, яке в цей час переслідуватиме кожного, дається для того, щоб переглянути аспекти минулих подій, виявити помилки, яких припустилися у той час, та зробити з них висновки, що дозволить надалі нічого подібного до них не повторювати.
Овен
До роботи над новими справами у вихідний варто братися лише в тому разі, якщо старі будуть завершені, інакше їхні — як довгі, так і короткі — «хвости» плутатимуться під ногами і не дадуть досягти поставленої мети.
Телець
Спогади, навіть дуже приємні для представників знака, не можуть — і не повинні — замінювати реальність, тому необхідно — хоча б поступово, крок за кроком — відпускати своє минуле та жити сьогоденням.
Близнята
Рідкісний день, коли зірки настійно рекомендують вам утриматися від спілкування з рідними та близькими — це може призвести до серйозної та тривалої сварки, з якої буде важко вийти як вам, так і їм.
Рак
Несподіваним фінансовим надходженням, яке можливе цього дня, необхідно розсудливо та практично скористатися: пам’ятайте, що витратити можна все, позбавивши себе таким чином упевненості в завтрашньому дні.
Лев
З поганим настроєм, який цілком може зіпсувати вам сьогоднішній — вихідний — день, потрібно — й можна! — боротися: найкращим засобом буде, наприклад, читання улюбленого роману або перегляд улюбленого фільму.
Діва
Намагайтеся не ігнорувати знаки, які сьогодні надсилатиме вам доля: у них можна буде знайти відповідь на важливе питання, яким ви переймаєтеся останнім — доволі тривалим — часом.
Терези
Не варто докладати серйозних — а в деяких випадках навіть неймовірних — зусиль, щоб переконати людей навколо у своїй правоті: вам це однаково не вдасться, а час і сили ви витратите даремно.
Скорпіон
Не дозволяйте можливим у цей час негативним спогадам затуляти від вас сьогодення і, тим паче, майбутнє: нехай минуле залишається у вчорашньому дні, не варто тягнути його в сьогодення.
Стрілець
Можлива зустріч із колись коханою, але з часом забутою людиною може настільки сильно схвилювати вас, що ви вирішите відновити стосунки з нею — не варто поспішати та кидатися у них, як у вир з головою.
Козоріг
У будь-якій — навіть просто домашній — роботі вам сьогодні навряд чи вдасться досягти хоч якогось успіху, тож не варто марнувати дорогоцінний час — краще присвятити його вашому улюбленому заняттю.
Водолій
Зверніть увагу на своє хобі: найімовірніше, ви вже досягли в ньому настільки високого рівня майстерності, що цілком можете зробити його основним — бюджетоутворювальним — заняттям, яке забезпечує хороший дохід.
Риби
До ймовірної — навіть неформальної — пропозиції щодо нового місця роботи, яка може надійти цього дня, необхідно поставитися з максимальною увагою: не варто одразу погоджуватися, але й відмовлятися теж небажано.
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