Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо контролювати емоції

Гороскоп на 21 листопада

Через можливі конфлікти не можна ні на кого злитися і втрачати самовладання — ті, хто не дослухається до цієї поради, можуть потрапити в неприємну ситуацію.

Не рекомендується також посвячувати у свої плани сторонніх, інакше — з найрізноманітніших причин — втілити їх у життя не вдасться.

Овен

Великі грошові злочини, які можливі цього дня, не варто витрачати одразу: необхідно «розтягнути» отриману суму на тривалий час, інакше важко буде без втрат дожити до наступних виплат.

Телець

Емоції, які вируватимуть цього дня, необхідно спрямовувати не на з’ясування стосунків з оточенням — як близькими, так і сторонніми людьми, а на кориснішу справу — наприклад, на творчість.

Близнята

Поганий настрій, який затьмарюватиме представникам знака нинішній день, не варто зривати на тих, хто мимоволі перебуває поруч із вами: вони ж не винні в тому, що сьогодні ви встали, як то кажуть, не з тієї ноги.

Рак

День сприятливий для підписання важливих договорів і укладення розрахованих на перспективу, серйозних фінансових угод — ви не встигнете озирнутися, як вони почнуть приносити солідні дивіденди.

Лев

Побачення з близькою людиною бажано перенести на інший день, інакше дрібна сварка під впливом непростих енергій дня може призвести до серйозного конфлікту, врегулювати який буде непросто.

Діва

Працюючи, як то кажуть, не покладаючи рук, пам’ятайте про необхідність дотримуватися режиму праці та відпочинку: другу половину дня необхідно присвятити розслабленню і релаксу, інакше втома не дасть вам працювати далі.

Терези

Рідні, друзі та знайомі — за потреби — залюбки прийдуть вам на допомогу, але можуть тонко натякнути на те, що перше борг віддай, а тоді вже й за себе дбай, тому краще давати раду з проблемами, розраховуючи винятково на свої сили.

Скорпіон

З’ясовуючи стосунки з оточенням, ви ризикуєте посваритися як із близькими людьми, так і з колегами, тому сьогодні краще відмовитися від спілкування з будь-ким, а ще краще — провести день на самоті.

Стрілець

Працюючи без перерв і відпочинку, ризикуєте всерйоз підірвати свої сили і на якийсь — можливо, тривалий — час втратити працездатність, тому сьогодні — утім, як і завжди — потрібно давати собі перепочинок.

Козоріг

Повторення колишньої ситуації або поява людини з вашого минулого дано для того, щоб виправити помилки, допущені енний час тому — сподіватися на те, що вдасться вдруге увійти в одну й ту саму воду, не варто.

Водолій

Настав час вирішити, чи продовжувати стосунки, які останнім часом не приносять нічого, окрім неприємностей, або ж вольовим рішенням завершити їх, поки вони не перейшли в критичну для вас стадію.

Риби

Зіткнувшись з агресивним ставленням когось із оточення — неважливо, знайома вам ця людина чи ні, — намагайтеся спустити неприємну ситуацію на гальмах, інакше вона може стати непередбачуваною.

