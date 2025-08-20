Гороскоп на 21 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна допускати заздрісних думок

Гороскоп на 21 серпня

Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Важливо бути максимально обережними у спілкуванні: не варто ображати людей, навіть якщо здається, що вони на це заслуговують. Не можна допускати не тільки поганих дій, а й непорядних або заздрісних думок. Це також гарний час для робіт на землі — від збирання врожаю до початку будівництва дачі або заміського котеджу.

Овен

Провокації з боку недоброзичливців можуть стати своєрідною смугою перешкод, яку треба пройти без втрат, що можна зробити, байдуже реагуючи на чужі неадекватність і агресію.

Телець

День сприятливий для будь-яких операцій з нерухомістю: можна не тільки купувати і продавати, а й обмінювати земельні ділянки, будинки і квартири — у будь-якому разі результат виявиться кращим за найсміливіші очікування.

Близнята

Зберігати гарний настрій, з огляду на велику кількість охочих його зіпсувати, буде складно, але можливо, а також необхідно — песимістичний погляд на світ погано відіб’ється на роботі та особистому житті.

Рак

Представникам вашого знака категорично не рекомендується пліткувати в робочому колективі: ви не вмієте цього робити, тому наслідки можуть виявитися непередбачуваними — аж до звільнення.

Лев

Незважаючи на зайнятість, наагайтеся знайти час для спілкування з літніми родичами або вчителями й колегами, які пішли на пенсію — останнім часом вони страждають від відсутності уваги з вашого боку.

Діва

День сприятливий для будь-яких справ, але особливо — для ділових і фінансових операцій: оформлені сьогодні угоди і договори вже незабаром принесуть солідні матеріальні дивіденди.

Терези

День, незважаючи на його будній статус, рекомендується провести в стані спокою — напруженість, що виникла, необхідно знімати будь-яким способом, але оптимальним стануть заняття спортом і прогулянки на свіжому повітрі.

Скорпіон

Взаєморозуміння між вами і діловими партнерами вийде на рівень, який дасть змогу зачіпати в переговорах найгостріші теми, головне — не проґавити вдалого шансу розв’язати важливі та складні завдання.

Стрілець

Найважливіше цього дня — усвідомити, що у вас є надійний тил у вигляді батьківської сім’ї, старих і надійних друзів або коханої людини — з такою підтримкою вам буде до снаги будь-яка — навіть дуже складна — справа.

Козоріг

Нинішній день — як і будь-який інший — рекомендується присвятити роботі, а ось вечір — друзям, особливо тим, кого ви давно не бачили: поспілкувавшись із ними, ви відчуєте потужний приплив позитивної енергії.

Водолій

Конфлікти з людьми з оточення можуть не найкращим чином позначитися на настрої і, як наслідок, працездатності, тому важливо старанно їх уникати, ігноруючи чужі недружні випади.

Риби

Необхідно максимально дистанціюватися від негативу, особливо якщо він не стосуватиметься особисто вас: новини на телебаченні і в Інтернеті, а водночас і плітки, краще виключити з життя хоча б на один день.

