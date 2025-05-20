Гороскоп на 21 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна розраховувати на допомогу навіть від незнайомих людей

для всіх знаків Зодіаку: день, коли можна розраховувати на допомогу навіть від незнайомих людей / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Не можна витрачати цей продуктивний час, призначений для серйозних звершень, на малозначні справи — розглядаються лише глобальні проєкти, які, будучи розпочатими сьогодні, завершаться швидко і максимально успішно. У стосунках між людьми пануватиме доброзичливість та взаємна симпатія, тому можна буде розраховувати на допомогу та підтримку навіть від незнайомих людей, не кажучи вже про тих, кого ми знаємо та любимо.

Овен

Не варто зволікати з початком роботи над проєктом, який задумувався і готувався давно: сьогодні для його реалізації складуться максимально вдалі умови, а сама робота буде на радість і виявиться надзвичайно успішною.

Телець

День ідеально підходить для ремонту в домі — якщо з якоїсь причини ви поки що не можете розпочати повноцінні роботи, зробіть хоча б «косметику» — атмосфера в помешканні одразу ж зміниться на краще.

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Близнята

На перший план сьогодні вийде особисте життя, особливо це торкнеться тих, хто досі не знайшов людину, з якою хотілося б жити довго і щасливо, — схоже, цього разу вони нарешті знайдуть особисте щастя.

Рак

Сьогодні зірки, всупереч традиційним порадам, наполегливо рекомендують дослухатися до думки оточення — у цей час воно поганого не порадить, тож у разі потреби звертайтеся до нього за допомогою.

Лев

День, коли фінансові операції, які ви здійснюватимете, в жодному разі не повинні бути пов'язані з ризиком — сьогодні ця «шляхетна справа» може завести вас зовсім не в той бік, призвівши до збитків

Діва

Не поспішайте ставати до роботи над новим проєктом, яким би привабливим — зокрема й у фінансовому сенсі — він не був, візьміть час на залагодження старих справ, інакше вони тягнутимуть вас назад.

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Терези

Втому, що накопичилася останнім часом, легко знімуть заняття творчістю — найкраще згадати про своє старе хобі, яке традиційно вас тішило, але можна завести і нове.

Скорпіон

Домагаючись від близької людини згоди у вирішенні важливого питання, намагайтеся утриматися від жартів, які тільки ви вважаєте невинними, — оточення, як правило, думає інакше.

Стрілець

Використовуючи красномовство, яким наділять вас сьогодні зірки, ви зможете переконати у своїй правоті будь-кого, включаючи безпосереднє кервництво, але пам'ятайте: за нечесну «гру» згодом доведеться відповісти.

Козоріг

Побачивши, що ваші близькі чимось незадоволені, — особливо це стосується коханої людини — одразу з'ясуйте причину такого їхнього ставлення, щоб уникнути незворотних змін, не затягуйте період недомовок.

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Водолій

Не ігноруйте своє самопочуття: відчувши нездужання, яке найімовірніше буде пов'язане з хронічною втомою, незважаючи на робочий день, присвятіть хоча б частину дня відпочинку — робота від вас нікуди не втече.

Риби

З напруженості, що виникла у взаєминах із коханою людиною, не варто зайвий раз драматизувати, але й недооцінювати теж не можна: намагайтеся поговорити з коханим чи коханою про ситуацію, що склалася, — так образ можна буде уникнути.

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