Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 21 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо думати головою

День, коли розумова робота виходить на перший план — важливо звернути увагу на питання, які можна розв’язати тільки з її допомогою.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Квітучий каштан

Квітучий каштан / © www.credits

Також дуже важливо з будь-якого серйозного приводу «радитися» не тільки з розумом, а й з інтуїцією — у союзі вони, врівноваживши одне одного, дадуть змогу ухвалювати правильні й правильні — оптимальні — на цей момент рішення.

Від активної діяльності сьогодні краще відмовитися — реальної користі вона не принесе, краще присвятити час спогляданню, спостереженням і роздумам.

Овен

З оточенням, включно з рідними та близькими людьми, в цей час бажано тримати дистанцію: насамперед, це стосується фізичного контакту, але й моральної експансії у свою ауру допускати не варто.

Телець

День не підходить для порожнього проведення часу: активні дії цього дня не вітаються, але й байдикувати небажано — потрібно заповнити час корисним заняттям, щоб він не минув даремно.

Близнята

Один із найщасливіших для вас днів місячного циклу — він мине в тиші й спокої, що дасть змогу відпочити не тільки тілом, прогулявшись на свіжому повітрі, а й душею, переключившись на позитивні емоції.

Рак

Якщо ви давно прагнули з’ясувати стосунки з близькою людиною, розставивши в них усі крапки над «і», час настав: сьогодні ви обоє будете налаштовані на порозуміння, отже, зможете домовитися.

Лев

Нинішній день бажано витратити на розв’язання не тільки робочих, а й побутових питань, особливо якщо вони давно назріли: цього дня обставини — у вигляді коштів і спеціально навчених людей — складуться сприятливо.

Діва

Розуміння, як вчинити в сформованій — непростій — життєвій ситуації, цього дня прийде до вас нібито саме собою, головне — не ігнорувати осяяння, а й прийняти його як дороговказ до дії.

Терези

Із заплутаного становища, у яке ви потрапили в цей момент, можна вийти, дослухавшись до порад людей, яким ви довіряєте, головне, щоб стосовно вас вони були доброзичливими і неупередженими.

Скорпіон

На професійну пропозицію, яку можуть зробити вам цього дня, обов’язково потрібно звернути увагу: можливо, вам вдасться перейти на новий напрям, оскільки в нинішньому ви вже досягли своєї стелі.

Стрілець

Розв’язати важливе питання, яке ставить вас у глухий кут уже доволі тривалий час, вдасться, тільки зробивши рішучий крок: якщо й далі продовжувати вагатися, бажаного результату отримати не вдасться.

Козоріг

День сприятливий для великих закупів, які ви — через високі ціни на ці товари — давно не наважувалися зробити: сьогодні умови для них — насамперед, фінансові — складуться для вас максимально вдало.

Водолій

Складаючи перспективні плани на найближче професійне майбутнє, враховуйте не тільки бажані, а й реальні умови: не варто робити ставку на фактори, які з об’єктивних причин вам не підвладні.

Риби

Не варто ставити близьку людину перед вибором, обидва варіанти якого для неї неприйнятні: у такому разі рішення виявиться неможливим, а отже, треба знайти третій — підхожий для всіх — вихід зі становища.

