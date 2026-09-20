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Гороскоп на 21 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба займатися тим, що приносить задоволення
День світлої та позитивної енергетики, коли свої дії потрібно спрямовувати не на кінцевий результат, а на поточний процес.
Потрібно займатися лише тим, що приносить задоволення, тоді робота викличе винятково позитивні емоції, а день мине непомітно.
Можна — і треба! — виявляти близьким людям свою увагу, наприклад, дарувати подарунки — недорогі, але пам’ятні та значущі.
Овен
Не варто протиставляти емоційним сплескам людей, які вас оточують, власну психологічну нестабільність — ні до чого доброго це не призведе, тож намагайтеся не звертати уваги на чужі витівки.
Телець
Небажання щось робити, яке може охопити вас цього дня, необхідно ігнорувати — через нього можна буде втратити важливий професійний шанс, який перехоплять менш ліниві колеги.
Близнята
Значний запас творчої енергії, який сьогодні подарують вам зірки, дозволить виконати й перевиконати складений на цей день робочий план, головне — не відволікатися на перекури й телефонні розмови.
Рак
Почати сьогодні нову справу — це «найкращий» спосіб її зірвати, тому від будь-яких починань, як би вам не хотілося до них взятися, необхідно відмовитися, а день присвятити підтягуванню старих «хвостів».
Лев
Проєкт, над яким ви зараз працюєте, може несподівано зупинитися через незалежні від вас причини — не варто штучно прискорювати процес, уже завтра все налагодиться ніби само собою.
Діва
«Вікно» в роботі, яке несподівано утвориться для представників знака цього дня, бажано присвятити своїй родині: наприклад, якщо дозволить погода, влаштувати пікнік, а якщо ні — сімейну вечерю в затишній атмосфері.
Терези
Можливо, проєкт, над яким ви зараз працюєте, почав розвиватися у напрямку, далекому від задуманого: щоб не звести нанівець усе, що ви встигли зробити, треба зупинитися і виправити допущені помилки.
Скорпіон
Швидка втомлюваність, яка останнім часом заважає повноцінно працювати, мине сама собою — у вас ніби відкриється друге дихання, яке дозволить зробити купу справ і водночас не втомитися.
Стрілець
Присвятивши першу половину дня професійній діяльності, після обіду спробуйте приділити час собі — наприклад, відвідайте салон краси, прогуляйтеся магазинами чи просто почитайте книгу на самоті.
Козоріг
Не варто залишати без уваги знаки, які надсилатиме вам цього дня доля — вони можуть містити важливі підказки, дотримуючись яких можна якісно змінити своє нинішнє життя на краще.
Водолій
За жодних обставин не варто допускати сумнівів щодо правильності своїх — насамперед професійних — дій: це може призвести до значної втрати енергії, яка необхідна для роботи та домашніх справ.
Риби
Сьогодні краще не потрапляти на очі керівництву, якщо в цьому немає крайньої необхідності: воно може вирішити, що ви байдикуєте, і навантажить вас додатковою роботою, якої у вас і так не бракує.
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