Гороскоп на 21 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли коли можна починати життя спочатку

Гороскоп на 21 жовтня

Найкраще — скласти чіткий і детальний план дій, чим зірки й радять зайнятися в цей час. Головне — визначити, яка мета є найважливішою (і найпотрібнішою), а потім розробити тактику та стратегію, тобто зрозуміти, якими кроками можна її досягти.

Овен

Тим, хто хоче домогтися професійного успіху, необхідно чітко розмежувати свої та чужі обов’язки: допомога іншим, звісно, добра справа, але забувати водночас про власні справи — не найкраща ідея.

Телець

Купувати цього дня можна лише найнеобхідніше, від інших придбань краще відмовитися: вони не лише не принесуть вам радості, на яку ви розраховуєте, а й зламаються у найневідповідніший момент.

Близнята

Необхідно унеможливити спілкування не лише з токсичними, а й просто неприємними вам людьми: воно потребуватиме багато енергії, яку краще витратити на приємніші та корисніші речі — наприклад, на своє хобі.

Рак

Вам у жодному разі не можна притягувати до себе негатив: цього дня думки можуть матеріалізуватися практично миттєво, тому бажано думати лише про ті речі, які, ставши реальністю, потішать вас.

Лев

Якщо день, як і рекомендують зірки, не вдасться провести наодинці з собою, варто обмежити спілкування навіть із близькими друзями або родичами — тобто тими людьми, які не засмутять, а, навпаки, потішать вас.

Діва

День сприятливий для психологічної роботи зі своїми образами: щоб вони не лежали каменем на душі та не тягнули в минуле, потрібно «відпустити» їх на всі чотири боки — так буде набагато легше і жити, і працювати.

Терези

Складаючи плани на найближче майбутнє, необхідно замислитися над тим, чи є у вас запас енергії, без якої їхнє досягнення буде неможливим — бажано більше відпочивати, тоді вам вдасться її акумулювати.

Скорпіон

За найменшої можливості зірки рекомендують вам узяти невеликий — хоча б на кілька днів — таймаут: робота нікуди від вас не втече, а відновлення сил — як фізичних, так і моральних — вам не завадить.

Стрілець

День, коли дуже важливо обмежити фізичну активність: вона відбере надто багато сил, а вони й без того вичерпуються, тож краще провести час у тиші та спокої — почитати чи просто посидіти й помовчати.

Козоріг

День категорично не підходить для початку нових справ, тож не варто витрачати на них час і сили: краще довести до ладу ті, що вже були розпочаті раніше, а також ретельно продумати свої плани на найближче майбутнє.

Водолій

День сприятливий для проведення ділових переговорів — партнери будуть налаштовані на досягнення консенсусу, проте важливих рішень сьогодні краще не ухвалювати — занадто висока ймовірність прикрої помилки.

Риби

Небажано мати справу з грошима, навіть якщо йдеться про невелику суму: сьогодні взяти до рук купюри — погана прикмета, яка може призвести до збитків, що можуть серйозно погіршити фінансове становище.

