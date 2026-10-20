Гороскоп на 21 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто здійснювати погані вчинки

Осінній пейзаж / © Credits

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Саме тому небажано чинити погані вчинки та висловлювати недобрі слова, обговорювати та засуджувати кого-небудь — у такому разі не варто дивуватися, що й нас судитимуть за нашими власними критеріями — не факт, що ми самі їх витримаємо.

Можна — і потрібно — займатися благодійністю як щодо чужих, так і щодо своїх — рідних і близьких людей, яким зірки радять купити подарунки — нехай невеликі, зате пам’ятні та такі, що враховують їхні інтереси й уподобання.

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Овен

Цього дня варто уважно озирнутися навколо, щоб зрозуміти, кому з оточення потрібна допомога, і надати її: обов’язково знайдеться людина, якій потрібна чужа допомога — вона буде вдячна за неї.

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Телець

Фірмову впертість, притаманну представникам цього знака, цього дня краще замінити такими якостями та дипломатичними навичками, як стриманість, терпіння та розсудливість — вони допоможуть вирішити будь-які питання.

Близнята

Існує ризик стати жертвою шахраїв, уникнути цього допоможе критичне ставлення до себе: почувши явно перебільшений комплімент, замисліться, навіщо людина бреше — і це вбереже вас від більш серйозного ошуканства.

Рак

Цього дня ви — як ніколи! — потребуватимете добрих слів та схвалення своїх вчинків з боку оточення, тому, якщо воно не поспішатиме визнавати ваші чесноти, похваліть себе самі.

Лев

Не варто нікому заздрити: таке неконструктивне почуття спричиняє низьку самооцінку, а вам цього дня — втім, як і завжди — потрібна буде підтримка тих, хто поруч, чи то колеги, чи то близькі люди.

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Діва

Цей день сприятливий для розвитку бізнесу, тому можна укладати важливі угоди та підписувати серйозні договори, розраховані на солідні дивіденди — шанс, який випаде сьогодні, не можна упустити.

Терези

Вступати в суперечки з конфліктними людьми — це занадто ризиковано, оскільки вони ще довго будуть нагадувати вам про цю неприємну для всіх розмову, тому краще — під будь-яким слушним приводом — уникнути її.

Скорпіон

Гарний день для того, щоб застосувати на практиці свої знання та навички, набуті останнім часом: на жаль, вам не вдасться застосувати їх у потрібний час і в потрібному місці, тому ви лише даремно витратите час і сили.

Стрілець

Цього дня на успіх приречені будь-які справи, пов’язані зі спілкуванням з людьми: цього дня ви будете настільки чарівними та красномовними, що зможете переконати на свій бік навіть найнепоступливішого опонента.

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Козоріг

Люди, які вас оточують, можуть дратуватися з будь-яких — іноді цілком невинних — приводів; не варто відповідати їм тим самим — краще вдати, що ви не помітили чужої агресивності — моральний комфорт цінніший.

Водолій

Бажання трохи покапризувати буде настільки сильним, що ви, найімовірніше, не зможете йому протистояти — що ж, навіть у цьому ви будете настільки привабливими й чарівними, що оточення охоче пробачить вам.

Риби

На роботі не варто братися за серйозні, а отже, дуже відповідальні та важливі проєкти — користі від їх реалізації не буде, краще зайнятися дрібними справами, без яких теж не обійтися.

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