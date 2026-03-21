Гороскоп на 22 березня для всіх знаків зодіаку: день сутички сил добра і зла
День першої в місячному циклі сутички сил добра і зла, коли вони ніби міряються силами.
Здолати одне одного вони поки що не зможуть — для цього в них ще буде час, зараз же встановиться паритет, якого який якийсь час дотримуватимуться всі.
У цей час також можна буде побачити перші результати — можна навіть сказати, перші «сходи» — своїх зусиль, докладених у найрізноманітніших сферах життя й діяльності. Вони покажуть, чи достатньо ми робимо для досягнення поставленої мети, чи треба ще посилитися.
Овен
Перше враження про нового знайомого — як негативне, так і позитивне — найімовірніше, виявиться помилковим, тому не варто робити поспішні — і поверхневі — висновки, потрібно трохи зачекати.
Телець
Секрет успішного спілкування з людьми з оточення — максимальна доброзичливість щодо всіх без винятку: вона себе виправдає, оскільки дасть змогу перевести в розряд друзів навіть ворогів.
Близнята
Поради в непростих життєвих ситуаціях можна як запитувати, так і вислуховувати, але тільки від тих, кому ви справді довіряєте, щодо решти — то їхні рекомендації можна вислухати, але — не більше того.
Рак
Небажано посвячувати в особисті обставини малознайомих людей, навіть якщо вам дуже захочеться висловитися, краще промовчати, ніж довіритися тим, хто не перевірений роками й обставинами.
Лев
Дратівливість, яка може накрити сьогодні представників вашого знака, поганий порадник у з’ясуванні стосунків з оточуенням — особливо близькими людьми — тому необхідно максимально стримувати себе.
Діва
Хоч би які пристрасті вирували цього дня у вашій душі, намагайтеся приховати їх від оточення, інакше вони вважатимуть їх слабкістю, якою обов’язково скористаються у своїх інтересах — не варто давати їм такого шансу.
Терези
Близькі вам люди, які перебувають у стані конфлікту, можуть спробувати втягнути вас у з’ясування стосунків — не піддавайтеся на їхні маніпуляції, інакше всерйоз ризикуєте посваритися як із першими, так і з другими.
Скорпіон
До критики, яку ви можете почути на свою адресу, необхідно поставитися з розумінням: найімовірніше, у людини, яка її висловить, будуть на те підстави, але тільки вам вирішувати, дослухатися до неї чи ні.
Стрілець
Не варто впадати у відчай, почувши новину, яка вам, м’яко кажучи, не сподобається: дізнавшись про все докладніше, ви зрозумієте, що пов’язані з нею проблеми сильно перебільшені, а отже, і переживати сенсу немає.
Козоріг
Перш ніж планувати на нинішній день безліч найрізноманітніших — не тільки господарських, а й побутових — справ, непогано було б згадати, що на календарі — вихідний, а отже, бажано присвятити його відпочинку.
Водолій
Енергію, в якій представники вашого знака сьогодні не відчуватимуть нестачі, потрібно спрямувати на вирішення винятково творчих питань — необхідним натхненням зірки вас забезпечать.
Риби
Представникам вашого знака сьогодні небажано з ким-небудь сваритися, особливо якщо йтиметься про близьких людей: вказавши їм на їхні недоліки, ви ризикуєте розлютити їх, що найнегативніше позначиться на стосунках.
