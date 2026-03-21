ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
527
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 22 березня для всіх знаків зодіаку: день сутички сил добра і зла

День першої в місячному циклі сутички сил добра і зла, коли вони ніби міряються силами.

Автор публікації
Міла Корольова
Весняні квіти / © Credits

Здолати одне одного вони поки що не зможуть — для цього в них ще буде час, зараз же встановиться паритет, якого який якийсь час дотримуватимуться всі.

У цей час також можна буде побачити перші результати — можна навіть сказати, перші «сходи» — своїх зусиль, докладених у найрізноманітніших сферах життя й діяльності. Вони покажуть, чи достатньо ми робимо для досягнення поставленої мети, чи треба ще посилитися.

Овен

Перше враження про нового знайомого — як негативне, так і позитивне — найімовірніше, виявиться помилковим, тому не варто робити поспішні — і поверхневі — висновки, потрібно трохи зачекати.

Телець

Секрет успішного спілкування з людьми з оточення — максимальна доброзичливість щодо всіх без винятку: вона себе виправдає, оскільки дасть змогу перевести в розряд друзів навіть ворогів.

Близнята

Поради в непростих життєвих ситуаціях можна як запитувати, так і вислуховувати, але тільки від тих, кому ви справді довіряєте, щодо решти — то їхні рекомендації можна вислухати, але — не більше того.

Рак

Небажано посвячувати в особисті обставини малознайомих людей, навіть якщо вам дуже захочеться висловитися, краще промовчати, ніж довіритися тим, хто не перевірений роками й обставинами.

Лев

Дратівливість, яка може накрити сьогодні представників вашого знака, поганий порадник у з’ясуванні стосунків з оточуенням — особливо близькими людьми — тому необхідно максимально стримувати себе.

Діва

Хоч би які пристрасті вирували цього дня у вашій душі, намагайтеся приховати їх від оточення, інакше вони вважатимуть їх слабкістю, якою обов’язково скористаються у своїх інтересах — не варто давати їм такого шансу.

Терези

Близькі вам люди, які перебувають у стані конфлікту, можуть спробувати втягнути вас у з’ясування стосунків — не піддавайтеся на їхні маніпуляції, інакше всерйоз ризикуєте посваритися як із першими, так і з другими.

Скорпіон

До критики, яку ви можете почути на свою адресу, необхідно поставитися з розумінням: найімовірніше, у людини, яка її висловить, будуть на те підстави, але тільки вам вирішувати, дослухатися до неї чи ні.

Стрілець

Не варто впадати у відчай, почувши новину, яка вам, м’яко кажучи, не сподобається: дізнавшись про все докладніше, ви зрозумієте, що пов’язані з нею проблеми сильно перебільшені, а отже, і переживати сенсу немає.

Козоріг

Перш ніж планувати на нинішній день безліч найрізноманітніших — не тільки господарських, а й побутових — справ, непогано було б згадати, що на календарі — вихідний, а отже, бажано присвятити його відпочинку.

Водолій

Енергію, в якій представники вашого знака сьогодні не відчуватимуть нестачі, потрібно спрямувати на вирішення винятково творчих питань — необхідним натхненням зірки вас забезпечать.

Риби

Представникам вашого знака сьогодні небажано з ким-небудь сваритися, особливо якщо йтиметься про близьких людей: вказавши їм на їхні недоліки, ви ризикуєте розлютити їх, що найнегативніше позначиться на стосунках.

Дата публікації
Кількість переглядів
527
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie