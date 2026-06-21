Гороскоп на 22 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли ймовірне приємне грошове надходження

Черешня на траві / © www.credits

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Найімовірніше, вони матимуть позитивний характер: можливими є приємне грошове надходження, пропозиція нової роботи, зустріч із людиною, у стосунках з якою свого часу не було поставлено крапку.

Зараз така можливість з’явиться, а буде рішення позитивним чи негативним — залежить від кожного конкретного випадку.

Овен

День, незважаючи на те, що це понеділок, можна — і потрібно — присвятити справам, на які зазвичай не вистачає часу: насамперед навести лад у документах — як паперових, так і електронних, видаливши непотрібні.

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Телець

Як би не склалися обставини, не варто вступати в суперечки з колегами та керівництвом: у першому випадку ви можете налаштувати проти себе колектив, у другому — свого керівника, і ще невідомо, що гірше.

Близнята

День обіцяє бути вкрай продуктивним, проте лише за умови, що ви зосередитеся винятково на роботі, яку виконуєте, і не відволікатиметеся даремно на дрібниці, які вибиватимуть вас із колії.

Рак

Гарний день для відновлення стосунків із колись близькими — а, можливо, й коханими — людьми: якщо відчуваєте, що вам бракує уваги цієї людини, просто зателефонуйте їй.

Лев

Не варто демонструвати близькій людині свою незалежність: якщо вам потрібна допомога, попросіть про неї — зірки впевнені, що вона буде втішена зробити все, щоб надати вам необхідну підтримку.

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Діва

День, коли на вас може навалитися моральна втома: не варто вдавати, що ви — стійкий олов’яний солдатик, краще розслабитися і відпочити — поїхати на природу, поспілкуватися з приємними для вас людьми.

Терези

Стабільність, звісно, це добре, але якщо робота вже давно не приносить вам ані грошей, ані задоволення, можливо, варто почати шукати іншу — більш підходящу: читати оголошення, розміщувати резюме.

Скорпіон

Фінансові пропозиції, які можуть надійти цього дня, не варто відкидати, не подумавши, але погоджуватися одразу й беззастережно теж небажано — спершу потрібно ретельно все обміркувати.

Стрілець

Найкращий засіб від поганого настрою, який накриє вас від самого ранку — спілкування з друзями: завдяки розмові, побудованій на спільних спогадах, можна буде забути про всі свої неприємності.

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Козоріг

Незважаючи на те, що сьогодні понеділок, не варто будувати грандіозні професійні плани — однаково не вдасться виконати й половину, тож краще приділити час собі — в тому сенсі, як ви це розумієте.

Водолій

Як сильно ви б не ображалися на близьку людину, не відштовхуйте її, якщо вона несподівано захоче перепросити вас — схоже, вона дійсно глибоко усвідомила та зробила важливі висновки з того, що сталося.

Риби

Щойно у вас виникне бажання засудити інших за непристойні вчинки, варто згадати про те, що ви й самі не без гріха, а отже, маєте бути принаймні терпимими до недоліків людей, які вас оточують.

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