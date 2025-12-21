Гороскоп на 22 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли

Гороскоп на 22 грудня / © Getty Images

Реклама

Особливо сильно негатив проявиться у першій половині дня — цей час просто потрібно перетерпіти, тим паче, що вже пообіді можна буде ухвалювати важливі рішення, підписувати серйозні й довготривалі контракти, складати плани на майбутнє та продумувати тактику і стратегію їхнього виконання.

Овен

Дуже важливо остерігатися людей, які — через злість чи заздрість, які вони до вас відчувають, — здатні обмовити й підставити вас — краще оминати їх стороною та не вступати з ними в суперечки й конфлікти.

Телець

Від уїдливих жартів і необережних зауважень на адресу близьких людей варто утримуватися завжди, але цього дня — особливо: образа, яку вони зрештою на вас затаять, може надовго зіпсувати ваші стосунки.

Реклама

Близнята

Важливе рішення, яке необхідно обов’язково ухвалити цього дня, потрібно відкласти на другу його половину — в цей час на вас зійде осяяння щодо того, як зробити все найкращим чином.

Рак

Необхідно, незважаючи на притаманну представникам вашого знака скромність і сором’язливість, дати зрозуміти недоброзичливо налаштованим людям, що ви можете дати їм відсіч, тож краще з вами не зв’язуватися.

Лев

Дуже важливо бути готовими до роздратування, яке буквально накриє вас у першій половині дня: щоб не налаштувати проти себе людей — як близьких і коханих, так і колег, бажано провести цей час на самоті.

Діва

Найкращий спосіб відволіктися від неприємних думок, які можуть сьогодні, особливо зранку, посилено вас атакувати — зайнятися будь-якою фізичною працею, яка займе не лише руки, а й голову.

Реклама

Терези

Люди сьогодні стають особливо вразливими, тому необхідно обмірковувати кожне слово, сказане комусь із близьких під впливом емоцій, якщо, звісно, ви не хочете посваритися з ними.

Скорпіон

Заняття спортом, навіть якщо вони заздалегідь були включені до ваших планів, краще відкласти на інший день — вашу фізичну форму вони за один день навряд чи зможуть покращити, а ось травму ви цілком можете отримати.

Стрілець

Намагайтеся не проґавити шанс, який надасть вам нинішній день: найімовірніше, він стосуватиметься професійної діяльності, проте несподіваних приємних подій в особистому житті теж виключати не можна.

Козоріг

Встигнути зробити все необхідне допоможе вичерпний план на день — що більше деталей та нюансів, навіть найдрібніших і найнезначніших, ви зумієте врахувати, то вдалішим виявиться ваш сьогоднішній день.

Реклама

Водолій

Не варто підписувати важливий договір — як діловий, так і пов’язаний з нерухомістю, ретельно не вивчивши його змісту: навіть якщо ви бачили чернетку, не полінуйтеся і перечитайте ще раз — такий захід не буде зайвим.

Риби

Спілкування з людьми, які вас оточують — особливо це стосується рідних і близьких, — цього дня бажано скоротити до мінімуму: в запалі ви можете наговорити зайвого, про що згодом обов’язково пошкодуєте.