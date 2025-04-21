Гороскоп на 22 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна розмінюватися на дрібниці

Гороскоп на 22 квітня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Вчинки, які ми робимо в цей час, повинні бути рішучими — якщо ми не до кінця впевнені в правильності своїх дій, краще взагалі нічого не робити. Якщо говорити в глобальному сенсі, то цього дня, коли старе вже зруйноване, а нове починає зароджуватися, можна відкривати нову — чисту — сторінку свого життя, яка обов’язково буде кращою за колишню.

Овен

У взаєминах із коханою людиною може спалахувати іскра розбрату, дуже важливо — погасити її на ранній стадії, інакше вона може перерости в полум’я великого — абсолютно непотрібного — конфлікту.

Телець

День буде визначальним для роботи над важливим проєктом, яким ви займаєтеся останнім часом: що більше ви встигнете зробити сьогодні, то швидше вдасться здійснити те, що ви задумали.

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Близнята

Головне цього дня — не боятися перешкод, які можуть виникати на вашому шляху, оскільки вони не такі серйозні, як здається: треба сміливо йти їм назустріч, тоді вони, злякавшись, розсипляться на порох.

Рак

Втілити свою давню мрію можна буде, лише взявши її «штурмом»: важливо не відступати від задуманого, тоді все складеться якнайкраще, а здастеся — можете розпрощатися зі своїми бажаннями.

Лев

День сприятливий для будь-яких фінансових оборудок — від погашення заборгованості за комунальні послуги до підписання важливих договорів, а ось робити ризиковані закупи категорично не рекомендується.

Діва

Ударно попрацювавши у першій половині дня, другу неодмінно присвятіть відпочинку — однаково здивувати своє керівництво трудовими подвигами ви не зможете, а ось відновити сили потрібно обов’язково.

Терези

Не варто розпорошуватися на безліч дрібних справ — краще зосередитися на одній, але важливій і серйозній, так ви швидше зможете не тільки досягти поставленої мети, але й звітувати про виконану роботу.

Скорпіон

Не варто вторгатися в чуже особисте життя, даючи поради, про які вас не просять, інакше ризикуєте почути образливі для вас слова — навіщо нариватися на цілком ймовірні в цей час неприємності.

Стрілець

Не найкращий день для нових починань — натомість рекомендується навести лад у документах, які останнім часом перемішалися та переплуталися, та скласти докладний план роботи на найближче майбутнє.

Козоріг

Займаючись роботою, в якій нестачі у вас, як завжди, не буде, не забувайте про своїх домашніх: незважаючи на регулярні зустрічі вдома, ви дуже далекі одне від одного, і цю ситуацію потрібно терміново виправляти.

Водолій

Сон, що наснився цієї ночі, можна вважати віщим, тому ретельно проаналізуйте його «сюжет», звертаючи особливу увагу на деталі — саме в них полягає суть підказки вашої підсвідомості.

Риби

Відстоюючи перед керівництвом ідею, яку ви прагнете втілити в життя, необхідно знайти колег-союзників, які розділяють вашу точку зору, — самотужки ви з цим завданням не впораєтеся.

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