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- Астрологія
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Гороскоп на 22 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна розмінюватися на дрібниці
День, коли небажано розмінюватися на дрібниці — треба займатися грандіозними проєктами, хоч би якої сфери життя вони стосувалися.
Вчинки, які ми робимо в цей час, повинні бути рішучими — якщо ми не до кінця впевнені в правильності своїх дій, краще взагалі нічого не робити. Якщо говорити в глобальному сенсі, то цього дня, коли старе вже зруйноване, а нове починає зароджуватися, можна відкривати нову — чисту — сторінку свого життя, яка обов’язково буде кращою за колишню.
Овен
У взаєминах із коханою людиною може спалахувати іскра розбрату, дуже важливо — погасити її на ранній стадії, інакше вона може перерости в полум’я великого — абсолютно непотрібного — конфлікту.
Телець
День буде визначальним для роботи над важливим проєктом, яким ви займаєтеся останнім часом: що більше ви встигнете зробити сьогодні, то швидше вдасться здійснити те, що ви задумали.
Близнята
Головне цього дня — не боятися перешкод, які можуть виникати на вашому шляху, оскільки вони не такі серйозні, як здається: треба сміливо йти їм назустріч, тоді вони, злякавшись, розсипляться на порох.
Рак
Втілити свою давню мрію можна буде, лише взявши її «штурмом»: важливо не відступати від задуманого, тоді все складеться якнайкраще, а здастеся — можете розпрощатися зі своїми бажаннями.
Лев
День сприятливий для будь-яких фінансових оборудок — від погашення заборгованості за комунальні послуги до підписання важливих договорів, а ось робити ризиковані закупи категорично не рекомендується.
Діва
Ударно попрацювавши у першій половині дня, другу неодмінно присвятіть відпочинку — однаково здивувати своє керівництво трудовими подвигами ви не зможете, а ось відновити сили потрібно обов’язково.
Терези
Не варто розпорошуватися на безліч дрібних справ — краще зосередитися на одній, але важливій і серйозній, так ви швидше зможете не тільки досягти поставленої мети, але й звітувати про виконану роботу.
Скорпіон
Не варто вторгатися в чуже особисте життя, даючи поради, про які вас не просять, інакше ризикуєте почути образливі для вас слова — навіщо нариватися на цілком ймовірні в цей час неприємності.
Стрілець
Не найкращий день для нових починань — натомість рекомендується навести лад у документах, які останнім часом перемішалися та переплуталися, та скласти докладний план роботи на найближче майбутнє.
Козоріг
Займаючись роботою, в якій нестачі у вас, як завжди, не буде, не забувайте про своїх домашніх: незважаючи на регулярні зустрічі вдома, ви дуже далекі одне від одного, і цю ситуацію потрібно терміново виправляти.
Водолій
Сон, що наснився цієї ночі, можна вважати віщим, тому ретельно проаналізуйте його «сюжет», звертаючи особливу увагу на деталі — саме в них полягає суть підказки вашої підсвідомості.
Риби
Відстоюючи перед керівництвом ідею, яку ви прагнете втілити в життя, необхідно знайти колег-союзників, які розділяють вашу точку зору, — самотужки ви з цим завданням не впораєтеся.
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