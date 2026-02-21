Гороскоп на 22 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна робити зло в будь-якому вигляді

Зимовий пейзаж / © Credits

Погані вчинки, навіть якщо вони — на наш погляд — будуть виправдані з морального погляду, викличуть негативне ставлення зірок, а це, своєю чергою, може завдати нам серйозних неприємностей у всіх сферах життя. Натомість можна здійснювати гарні вчинки не лише в моральному, а й у матеріальному сенсі — наприклад, робити подарунки близьким людям. Водночас вони зовсім необов’язково мають бути дорогими й статусними, головне — врахувати захоплення та вподобання тих, кому ми їх зробимо, тоді вони стануть по-справжньому пам’ятними.

Овен

Що більше добра ви зробите цього дня, то ліпше буде не тільки для оточення, а й, насамперед, для вас самих — завдяки благодійності вам вдасться перетворити незнайомих людей на друзів.

Телець

З будь-якої події цього дня необхідно, відключивши емоції, зробити важливі для себе висновки, у такому разі вдасться надалі не повторити зроблених на цей момент дурних, а тому особливо образливих помилок.

Близнята

Небажано ображатися на тих, хто вас оточує — особливо близьких людей — через дрібниці: вже завтра ви забудете, що стало причиною конфлікту, а ось його наслідки ще довгий час зможуть ускладнювати ваше з ними спілкування.

Рак

День, коли бажано переключитися зі своїх неприємностей, яких у вас, звісно ж, вистачає, на набагато серйозніші проблеми інших людей: у такому разі вам вдасться відволіктися від власних переживань.

Лев

Представникам вашого знака зірки радять присвятити нинішній день — як і належить у вихідний — рідним і близьким людям: у такий спосіб вам вдасться знизити рівень напруженості, що виник у ваших стосунках.

Діва

Представникам вашого знака, роблячи добрі справи, в жодному разі не можна думати про власну вигоду, інакше загубиться весь сенс благодійності, і вона не принесе користі тим, кому призначена.

Терези

Складуться сприятливі умови для того, щоб усвідомити й виправити скоєні раніше помилки, а заразом і переглянути перебіг свого життя загалом, розпочавши його, як заведено казати в таких випадках, із чистого аркуша.

Скорпіон

Зірки радять представникам знака помиритися з тими, з ким вони останнім часом посварилися — це особливо сильно торкнеться близьких людей, стосунки з якими вдасться вивести на новий рівень.

Стрілець

Представникам знака дуже важливо розповісти комусь про переживання, які вони вже не в змозі приховувати в собі — найкраще мамі або подрузі, але варто розглянути і варіант відвідування психоаналітика.

Козоріг

Дратівливість і агресивність оточення буде зумовлена не його ставленням до вас, а енергією місячної доби, від якої вже завтра не залишиться і сліду, тож не варто брати її близько до серця.

Водолій

Для представників такого невгамовного знака як ваш найкращим відпочинком, як правило, є зміна діяльності, ось і сьогодні вам потрібно перейти від творчості до роботи по дому — наприклад, прибирання або маленького ремонту.

Риби

Не варто й намагатися встигнути все, що ви запланували на нинішній день, можливо, вам це й вдасться, але — з великою втратою якості, тому бажано краще зробити менше, але так, щоб потім не переробляти.

