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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1802
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 22 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли люди стануть надто чутливими

День, коли духовне буде набагато важливіше, ніж матеріальне та приземлене, і це необхідно враховувати.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 22 липня

Гороскоп на 22 липня

Важливо пам'ятати і про те, що ситуації, які будуть складатися в цей час, виявляться спровокованими підвищеною емоційністю і продиктованими впливом на людську психіку впливом Місяця: навіть люди зі стійкою психікою стануть надто чутливими, вразливими, сентиментальними і сльозливими — опановувати себе і контролювати свої почуття стане складніше, ніж будь-коли, але, тим не менш, це важливо і необхідно.

Овен

Представникам вашого знака, які можуть відчути невластиву їм нерішучість, зірки радять не боятися і голосно заявити про свої претензії як керівництву чи колегам, так і близьким їм людям.

Телець

Оскільки дратівливість накопичується у представників вашого знака поступово — з кожним днем, а сьогодні, схоже, готова вирватися назовні, особливо важливо, щоб не наламати дров — тримати себе в руках.

Близнята

З проблемою, яка дасть про себе знати цього ранку, необхідно дожити до обіду — до цього часу вона значно зменшиться в розмірах і стане настільки незначною, що безглуздо через неї переживати.

Рак

Вміння бачити хороше в будь-якій події, що відбувається з вами, важливе завжди, але цього дня — особливо: воно не тільки заспокоїть, але і покращить якість життя — позитивне мислення відіграє свою — значну — роль.

Лев

Фантазія цього дня може розігратися так, що вам можна буде писати гостросюжетний роман — головне, не забути ретельно задокументувати всі його «сюжетні ходи», в майбутньому вони можуть стати у пригоді.

Діва

День сприятливий для того, щоб «казку зробити буваллю»: думки в цей час матимуть здатність до матеріалізації, тому можна перетворити на реальність будь-яку — навіть найсміливішу — мрію.

Терези

Не варто покірно відповідати згодою на будь-яке прохання, з яким може звернутися до вас оточення: якщо не хочете, щоб вам в результаті сіли на голову, ніколи не пізно навчитися говорити «ні».

Скорпіон

З негативними емоціями, які може принести сьогоднішній день, необхідно боротися за допомогою фізичної активності — наприклад, занять спортом чи господарських турбот: у домі завжди є чим зайнятися.

Стрілець

Лікувати депресію, яка може наринути цього дня, рекомендується мистецтвом: ніщо так добре не піднімає настрій як класична музика або шедеври світового живопису, виставлені в музеях.

Козоріг

На роботі — навіть на дистанційці — вигадати сьогодні пороху не вдасться, тому варто подумати про те, як провести день: найкраще приділити увагу сім'ї, особливо дітям та родичам старшого віку.

Водолій

Не дозволяйте нікому вказувати вам, як жити: з одного боку це значно занижує самооцінку, а з іншого, у людей, які ставляться до вас без належної поваги, це може стати звичкою.

Риби

За порадою зверніться до когось зі старших родичів — вони зможуть подивитися на ситуацію не лише з позицій здорового глузду та висоти життєвого досвіду, а й через доброзичливе ставлення до вас.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1802
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