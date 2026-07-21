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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 22 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід бути обережними

День, коли активізуються сили зла — щоб не стати їхньою жертвою, слід дотримуватися максимальної обережності.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Метелик на квітах лаванди

Метелик на квітах лаванди / © Credits

Існує ймовірність невдач — як у професійному, так і в особистому житті, а також ризик фінансових втрат, марних витрат і суперечок із близькими та коханими людьми.

Найкраще, що можна зробити цього дня, — це максимально зменшити активність і перечекати потенційно небезпечний період у тиші та спокої. Астрологи закликають нас залишитися вдома та обмежити спілкування з іншими людьми, особливо з тими, хто нам неприємний.

Овен

Напруженість, яку представники вашого знака можуть — під впливом місячних енергій цього дня — відчути від самого ранку, потрібно «зняти», приділивши час улюбленому заняттю: хобі допоможе вам примиритися з реальністю

Телець

Мета будь-яких провокацій, спрямованих проти вас, — витягнути якомога більше позитивної енергії, необхідної для життя та роботи, — не варто емоційно реагувати на витівки злісних тролів.

Близнята

Від підвищеної тривожності, яка буде переслідувати вас протягом усього дня, потрібно позбуватися, налаштовуючи себе на позитив — лише так можна буде повернути і, як наслідок, зберегти гарний настрій.

Рак

Справи, заплановані на цей день, краще виконувати наодинці — так ніхто не зможе заважати вам у роботі, відволікаючи розмовами, і ви зможете довести розпочаті справи до логічного завершення.

Лев

Цього дня краще віддати перевагу розумовій праці, а не фізичній: вам легко вдасться здійснити все те, що раніше здавалося вам нездійсненним завданням, і саме тому ви відкладали його на потім.

Діва

Настрій від самого ранку можуть зіпсувати сни, які ви побачите цієї ночі: оскільки цього разу вони не віщуватимуть нічого — ні доброго, ні поганого, — можна не брати їх близько до серця.

Терези

Слід ретельно уникати будь-яких конфліктів, навіть якщо здаватиметься, що без них не обійтися, інакше навіть ви — з вашими дипломатичними здібностями — не зможете вийти з них без втрат.

Скорпіон

Чудовий спосіб уникнути будь-яких негативних виявів цього дня — завантажити себе роботою так, щоб навіть не було можливості підняти голову: у такому разі ви навіть не помітите, як швидко пролетить час.

Стрілець

Не варто обговорювати своє особисте життя з малознайомими людьми і, тим паче, довіряти їм свої таємниці та секрети: найближчим часом це — цілком передбачувано — може призвести до негативних наслідків.

Козоріг

Цього дня, незважаючи на те, що це будень, важливо зайнятися господарськими справами: останнім часом — втім, як завжди — ви надаєте пріоритет розв’язанню професійних питань, а дім вам вдалося серйозно занедбати.

Водолій

Будь-яка сварка, яка може статися цього дня, матиме серйозні наслідки: якщо ви не хочете посваритися з близькою людиною через дрібниці, намагайтеся утриматися від безглуздих конфліктів.

Риби

Не варто звинувачувати себе в тому, що — на вашу думку — ви вчинили неправильно, незалежно від того, якої сфери життя стосується ваша помилка: зрештою, серйозних наслідків не передбачається, а право на помилку є у кожного.

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