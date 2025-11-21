Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли енергії вистачить на виконання важливих завдань

Гороскоп на 22 листопада / © Credits

Водночас що активніше ви станете діяти, то краще. Але досягти поставленої мети вдасться тільки тим, хто зуміє від самого початку налаштуватися на позитив — тільки оптимістичний стан духу дасть змогу мобілізувати всі сили і подолати перепони, які обов’язково виникнуть на шляху.

Овен

Цього дня ви можете почути дуже багато критичних зауважень на свою адресу, зірки радять поставитися до них спокійно: конструктивну частину взяти до відома, а на все інше просто не звертати уваги.

Телець

День, коли — як, утім, і в будь-який інший час — необхідно добре думати про те, що говориш: необережне слово може зачепити важливих для вас — і впливових загалом — людей, що дуже дорого вам стане.

Близнята

Енергію, якою сповна наділять вас зірки, необхідно витрачати ощадливо й обачливо, інакше її може не вистачити на тривалий професійний — або господарсько-побутовий — «забіг».

Рак

Головною психологічною навичкою, яка знадобиться представникам вашого в цей час, стане швидкість реакції: саме вона дасть змогу миттєво оцінити ситуацію і, поки інші розмірковують, досягти мети.

Лев

Роздратування, яке ви мимоволі відчуватимете сьогодні, можна уникнути, зайнявши себе важливою справою — насамперед, домашньою роботою, яку ви й так дуже довго відкладали на потім — її час настав.

Діва

Нинішній день — не найсприятливіший час для фінансових операцій будь-якої складності: навіть оплату комунальних платежів краще перенести на інший день, а про складніші справи і говорити не доводиться.

Терези

Навіть за властивої вам дипломатичності та вміння вмовляти найупертіших і найнезговірливіших супротивників, встрявати в чужі конфлікти — нехай і з миротворчою місією — цього дня небажано.

Скорпіон

Ображати людей із оточення небажано завжди, але сьогодні — особливо: навіть якщо ваші зауваження виявляться справедливими, довести цей факт до свідомості тих, кого вам вдасться зачепити, вам, найімовірніше, не вдасться.

Стрілець

Будь-які справи, за які ви сьогодні візьметеся, заздалегідь приречені на успіх, тому необхідно скористатися шансом і взятися за реалізацію найсміливішого — нехай навіть господарського або побутового — проєкту.

Козоріг

Навіть якщо ви заздалегідь планували провести цей день у колі сім’ї, від цього задуму потрібно відмовитися — інакше існує ймовірність великого конфлікту, у якому візьмуть участь близькі люди.

Водолій

Цього дня відповіді на дуже важливі запитання прийдуть до вас уві сні, тому намагайтеся не забути, що саме побачили вночі, а потім правильно витлумачте знаки, які пошле вам ваша підсвідомість.

Риби

Нинішній — вихідний — день ідеально підходить для складання професійного плану на найближчий час: пункти, які ви накреслите, реалізуються не тільки швидко, а й максимально вдало.

