Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли енергії вистачить на виконання важливих завдань
Енергії сьогодні виявиться так багато, що, незважаючи на вихідний, її необхідно буде спрямовувати на розв’язання важливих завдань.
Водночас що активніше ви станете діяти, то краще. Але досягти поставленої мети вдасться тільки тим, хто зуміє від самого початку налаштуватися на позитив — тільки оптимістичний стан духу дасть змогу мобілізувати всі сили і подолати перепони, які обов’язково виникнуть на шляху.
Овен
Цього дня ви можете почути дуже багато критичних зауважень на свою адресу, зірки радять поставитися до них спокійно: конструктивну частину взяти до відома, а на все інше просто не звертати уваги.
Телець
День, коли — як, утім, і в будь-який інший час — необхідно добре думати про те, що говориш: необережне слово може зачепити важливих для вас — і впливових загалом — людей, що дуже дорого вам стане.
Близнята
Енергію, якою сповна наділять вас зірки, необхідно витрачати ощадливо й обачливо, інакше її може не вистачити на тривалий професійний — або господарсько-побутовий — «забіг».
Рак
Головною психологічною навичкою, яка знадобиться представникам вашого в цей час, стане швидкість реакції: саме вона дасть змогу миттєво оцінити ситуацію і, поки інші розмірковують, досягти мети.
Лев
Роздратування, яке ви мимоволі відчуватимете сьогодні, можна уникнути, зайнявши себе важливою справою — насамперед, домашньою роботою, яку ви й так дуже довго відкладали на потім — її час настав.
Діва
Нинішній день — не найсприятливіший час для фінансових операцій будь-якої складності: навіть оплату комунальних платежів краще перенести на інший день, а про складніші справи і говорити не доводиться.
Терези
Навіть за властивої вам дипломатичності та вміння вмовляти найупертіших і найнезговірливіших супротивників, встрявати в чужі конфлікти — нехай і з миротворчою місією — цього дня небажано.
Скорпіон
Ображати людей із оточення небажано завжди, але сьогодні — особливо: навіть якщо ваші зауваження виявляться справедливими, довести цей факт до свідомості тих, кого вам вдасться зачепити, вам, найімовірніше, не вдасться.
Стрілець
Будь-які справи, за які ви сьогодні візьметеся, заздалегідь приречені на успіх, тому необхідно скористатися шансом і взятися за реалізацію найсміливішого — нехай навіть господарського або побутового — проєкту.
Козоріг
Навіть якщо ви заздалегідь планували провести цей день у колі сім’ї, від цього задуму потрібно відмовитися — інакше існує ймовірність великого конфлікту, у якому візьмуть участь близькі люди.
Водолій
Цього дня відповіді на дуже важливі запитання прийдуть до вас уві сні, тому намагайтеся не забути, що саме побачили вночі, а потім правильно витлумачте знаки, які пошле вам ваша підсвідомість.
Риби
Нинішній — вихідний — день ідеально підходить для складання професійного плану на найближчий час: пункти, які ви накреслите, реалізуються не тільки швидко, а й максимально вдало.
