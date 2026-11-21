Осіннє листя на траві / © Credits

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Водночас поспішати треба, не кваплячись: надмірна активність не лише не допоможе досягти мети, а й, навпаки, — сповільнить рух до неї. Також не варто витрачати енергію на дріб’язкові справи, без яких сьогодні цілком можна обійтися.

Овен

Навіть якщо цього дня спочатку все складатиметься не так, як ви собі запланували, в жодному разі не можна сумніватися у своїх силах і здібностях: це не дозволить досягти жодних цілей — ані ділових, ані особистих.

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Телець

Нинішній день сприятливий для ухвалення важливих рішень: зваживши всі аргументи за і проти, вам вдасться ухвалити єдино правильне рішення, про яке ви згодом точно не пошкодуєте.

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Близнята

Не варто засмучуватися через заздрість, яку — як вам здається — можуть відчувати до вас знайомі та колеги: якщо ви заслужили настільки сильне — хай і негативне — почуття, отже, вам вдалося випередити багатьох.

Рак

Не варто відмовлятися від проєкту, над яким ви зараз працюєте, лише тому, що в ньому виникли тимчасові труднощі: можливо, саме сьогодні — завдяки енергії вихідного дня — ви зрозумієте, як їх подолати.

Лев

Проєкт, над яким ви, незважаючи на неділю, працюєте, виявиться успішним лише в тому разі, якщо ви не шкодуватимете на нього ані часу, ні сил — ні сьогодні, ні завтра, коли доведеться взятися до нього всерйоз.

Діва

Можливо, зміни в особистому житті, про які ви так давно мріяли, що вже припинили чекати, з високою ймовірністю дадуть про себе знати вже сьогодні: схоже, ви стоїте на порозі справді великого кохання.

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Терези

День ідеально підходить для розробки тактики та стратегії у професійній сфері: саме сьогодні вам вдасться визначити моменти, які вже завтра допоможуть швидко й легко досягти поставленої мети.

Скорпіон

Гроші, отримані цього дня, необхідно витратити на щось корисне для побуту чи роботи — наприклад, придбати комп’ютер нового покоління або пральну машину замість старої, яка працює з перебоями.

Стрілець

Плітки, які можуть дійти до ваших вух цього дня, не варто брати до уваги взагалі: викладені в них факти, найімовірніше, виявляться неправдивими, тож ви лише даремно згаєте час.

Козоріг

Не варто боятися великого обсягу роботи, яку доведеться переробити, якщо ви погодитеся взятися до нового проєкту: в разі його успішної реалізації матеріальна винагорода виявиться більш ніж приємною.

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Водолій

Нинішній день сприятливий для ризику, але лише за умови, що він буде розумним — тобто ретельно продуманим і передбачуваним; в іншому разі краще відмовитися від такої авантюри.

Риби

Цього дня вас може підвести людина, якій ви довіряли, як самим собі, тому не очікували від неї підступу: можливо, цей випадок, ставши хорошим уроком, навчить вас краще розбиратися в людях, які вас оточують.

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