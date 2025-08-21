Гороскоп на 22 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми відчуємо безсилля й апатію

Гороскоп на 22 серпня / © Credits

Реклама

Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Багато хто може відчувати безсилля й апатію, настрій наближатиметься до нуля, а стосунки з оточенням загостряться до білого. Щоб уникнути небезпек, які несе день, краще — звісно, за можливості — залишитися вдома. Якщо керівництво вам цього не дозволить, намагайтеся максимально скоротити шлях від дому до роботи і назад.

Овен

Намагайтеся уникати місць великого людей, навіть якщо йдеться про нешкідливу дружню вечірку — краще відмовитися від участі в ній під будь-яким слушним приводом, самі собі потім «спасибі» скажете.

Телець

Якщо цього дня ви відчуєте слабкість, яка завадить займатися запланованими справами, не пересилюйте себе — у фіналі робочого тижня можна взяти заслужений відгул і дозволити собі відпочити.

Реклама

Близнята

Ретельно стежити за словами необхідно завжди, але сьогодні — особливо: необережне або необдумане висловлювання може зіпсувати стосунки з кимось із оточення, особливо небезпечно образити керівництво.

Рак

Важливий проєкт, над яким ви працюєте вже деякий час, краще відкласти на кілька днів, а поки що зайнятися рутинною роботою, помилка в якій не призведе до серйозних і довготривалих наслідків.

Лев

Не ставайте між двома сторонами, які конфліктують, навіть якщо вони будуть вам однаково близькі, а тому й дорогі: є ймовірність того, що в результаті сперечальники помиряться, а в тому, що трапилося, дружно звинуватять вас.

Діва

Цього дня зірки рекомендують представникам вашого знака робити тільки необхідні покупки, не витрачаючи гроші на те, без чого цілком можна обійтися: режим розумної економії дасть змогу не вибитися з бюджету.

Реклама

Терези

Не варто надягати дорогі ювелірні прикраси, навіть якщо привід для їхньої демонстрації виявиться найвідповіднішим — велика ймовірність загубити цінну річ або стати жертвою злодіїв і шахраїв.

Скорпіон

Нервове напруження, яке наростатиме від самого ранку, до обіду може вилитися в нервовий зрив: не допустити такого розвитку подій можна одним-єдиним способом — скоротити спілкування з людьми.

Стрілець

Не рекомендується проводити скільки-небудь серйозні фінансові операції — особливо це стосується великих кредитів, інвестицій і дорогих закупів: замість прибутку вони можуть принести втрати.

Козоріг

На роботі потрібно зосередитися на виконуваному завданні і якнайменше спілкуватися з колегами: будь-яка — навіть найшкідливіша — суперечка може перерости в серйозний скандал, що надовго ускладнить стосунки.

Реклама

Водолій

Ухвалюючи будь-яке рішення — навіть якщо воно лише стосуватиметься закупів щоденного набору продуктів у магазині — слід довіритися інтуїції, вона дасть змогу зробити єдино правильний вибір.

Риби

Не варто братися за втілення в життя важливих проєктів і вирушати в поїздки та відрядження — всупереч очікуванням, удача їм сприяти не буде, тож краще зайнятися старими справами і залишитися вдома.

Читайте також: