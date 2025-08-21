ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1567
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 22 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми відчуємо безсилля й апатію

День із яскраво вираженою негативною енергетикою, яка може вирватися назовні в найнесподіваніших обставинах.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 22 серпня

Гороскоп на 22 серпня / © Credits

Багато хто може відчувати безсилля й апатію, настрій наближатиметься до нуля, а стосунки з оточенням загостряться до білого. Щоб уникнути небезпек, які несе день, краще — звісно, за можливості — залишитися вдома. Якщо керівництво вам цього не дозволить, намагайтеся максимально скоротити шлях від дому до роботи і назад.

Овен

Намагайтеся уникати місць великого людей, навіть якщо йдеться про нешкідливу дружню вечірку — краще відмовитися від участі в ній під будь-яким слушним приводом, самі собі потім «спасибі» скажете.

Телець

Якщо цього дня ви відчуєте слабкість, яка завадить займатися запланованими справами, не пересилюйте себе — у фіналі робочого тижня можна взяти заслужений відгул і дозволити собі відпочити.

Близнята

Ретельно стежити за словами необхідно завжди, але сьогодні — особливо: необережне або необдумане висловлювання може зіпсувати стосунки з кимось із оточення, особливо небезпечно образити керівництво.

Рак

Важливий проєкт, над яким ви працюєте вже деякий час, краще відкласти на кілька днів, а поки що зайнятися рутинною роботою, помилка в якій не призведе до серйозних і довготривалих наслідків.

Лев

Не ставайте між двома сторонами, які конфліктують, навіть якщо вони будуть вам однаково близькі, а тому й дорогі: є ймовірність того, що в результаті сперечальники помиряться, а в тому, що трапилося, дружно звинуватять вас.

Діва

Цього дня зірки рекомендують представникам вашого знака робити тільки необхідні покупки, не витрачаючи гроші на те, без чого цілком можна обійтися: режим розумної економії дасть змогу не вибитися з бюджету.

Терези

Не варто надягати дорогі ювелірні прикраси, навіть якщо привід для їхньої демонстрації виявиться найвідповіднішим — велика ймовірність загубити цінну річ або стати жертвою злодіїв і шахраїв.

Скорпіон

Нервове напруження, яке наростатиме від самого ранку, до обіду може вилитися в нервовий зрив: не допустити такого розвитку подій можна одним-єдиним способом — скоротити спілкування з людьми.

Стрілець

Не рекомендується проводити скільки-небудь серйозні фінансові операції — особливо це стосується великих кредитів, інвестицій і дорогих закупів: замість прибутку вони можуть принести втрати.

Козоріг

На роботі потрібно зосередитися на виконуваному завданні і якнайменше спілкуватися з колегами: будь-яка — навіть найшкідливіша — суперечка може перерости в серйозний скандал, що надовго ускладнить стосунки.

Водолій

Ухвалюючи будь-яке рішення — навіть якщо воно лише стосуватиметься закупів щоденного набору продуктів у магазині — слід довіритися інтуїції, вона дасть змогу зробити єдино правильний вибір.

Риби

Не варто братися за втілення в життя важливих проєктів і вирушати в поїздки та відрядження — всупереч очікуванням, удача їм сприяти не буде, тож краще зайнятися старими справами і залишитися вдома.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie