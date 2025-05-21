Гороскоп на 22 травня для всіх знаків зодіаку: день переосмислення подій нашого життя

Гороскоп на 22 травня для всіх знаків Зодіаку / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Саме тому астрологи радять провести його на самоті, що в робочий день навряд чи буде можливо, у такому разі потрібно просто менше спілкуватися з оточенням, що дозволить уникнути зайвого енергетичного та емоційного «шуму», який завадить «роботі над собою».

Ухвалюючи рішення, необхідно «радитися» зі своєю інтуїцією, також дуже важливо брати до уваги знаки долі, яких сьогодні буде достатньо.

Овен

Не варто втручатися в чужий конфлікт, допомагаючи налагодити стосунки друзям чи подружжю, що посварилося: вони навряд чи оцінять ваші добрі наміри, тому дайте їм можливість самим у всьому розібратися.

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Телець

Не намагайтеся переробити інших людей: по-перше, вам це однаково не вдасться, по-друге, ні до чого, крім руйнування стосунків, не приведе, тож, можливо, не варто брати на себе такі серйозні повноваження.

Близнята

День ідеально підходить для наведення ладу в домі: найголовніше в цей час — перебрати та розсортувати документи, відокремивши потрібні від непотрібних чи протермінованих, від останніх бажано позбутися раз і назавжди.

Рак

Не варто розлучатися зі своїми речами, навіть якщо здається, що вони вам більше не знадобляться: віддавати одяг та прикраси цього дня вважається поганою прикметою, тож навіщо навертати на свою голову неприємності.

Лев

Від ділових переговорів цього дня рекомендується відмовитися: з об’єктивних причин вам навряд чи вдасться домогтися порозуміння з партнерами, оцінити ваші пропозиції.

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Діва

Ухвалюючи важливе рішення, з яким більше ніяк не можна тягнути, дослухайтеся не до оточення, а до свого внутрішнього голосу — він дасть вам своєчасну і єдину правильну пораду.

Терези

Найголовніше цього дня — не вважати себе розумнішими за інших, не вчити їх життя і не давати порад, особливо якщо у вас їх ніхто не запитуватиме: подумайте про те, що у вас різний життєвий досвід та світогляд.

Скорпіон

Не варто навіть думати про розставання з близькою людиною через нікчемний інцидент, який може статися між вами в цей час: ваш настрій — не більше, ніж вплив Місяця, наступного дня він зміниться.

Стрілець

Найкраще, що можна зробити цього дня, — незважаючи на робочий день, зайнятися вирішенням побутових питань: вони не лише дозволять з користю провести час, а й позбавлять сумних думок, які лізуть у голову.

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Козоріг

Чим би ви не займалися цього дня — роботою чи побутом, головне — не поспішати: як не дивно, але чим швидше ви працюватимете, тим меншим виявиться отриманий результат і — навпаки.

Водолій

Складаючи план дій на найближчий час, не тільки добре подумайте про те, як відпрацювати всі його пункти, а й визначтеся з тактикою та стратегією, які допоможуть вам досягти поставленої мети.

Риби

Спілкуючись із близькими людьми, не акцентуйте увагу на їхніх недоліках, краще зосередьтеся на чеснотах — таким чином вам вдасться не лише не зіпсувати стосунки, а й навпаки, зміцнити їх.

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