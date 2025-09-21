Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна відмовляти в допомозі нікому

Гороскоп на 22 вересня / © Associated Press

Складаючи плани на майбутнє — як професійні та фінансові, так і особисті чи побутові, — необхідно враховувати всі деталі та нюанси, які згодом допоможуть досягти намічених цілей. Відповідь на важливе життєве питання може прийти уві сні — головне, прокинувшись, не забути його зміст.

Овен

Будь-яка прикра дрібниця може стати причиною сварки з коханою людиною або близьким другом, тож цей день — якщо, звісно, є така можливість — краще провести, не спілкуючись із ними.

Телець

Активні фізичні дії — як на роботі, так і вдома — цього дня не вітаються, а ось ті, хто займається розумовою працею, зможуть досягти вагомих результатів, головне — не лінуватися.

Близнята

У жодному разі не можна зривати злість за професійні чи фінансові невдачі на близьких людях — справи зрештою обов’язково налагодяться, а тріщину у стосунках можна вже й не залагодити.

Рак

Намітивши собі мету, необхідно йти до неї, не замислюючись, не зупиняючись і, тим паче, не задкуючи — навіть незначний відступ надовго, а, можливо, й назавжди, віддалить вас від бажаного результату.

Лев

Ділові переговори краще проводити в максимально неформальній обстановці — офіціоз у цьому сенсі не дасть можливості знайти спільну мову і, як наслідок, досягти наміченої домовленості.

Діва

Відповідно до відомої приказки, цього дня краще поспішати, не поспішаючи: так вдасться менше втомитися і, як не дивно, значно більше встигнути — результати вас не лише потішать, а й здивують.

Терези

Навіть у розмовах із друзями та близькими не варто ділитися своїми потаємними планами — енергія, призначена для справ, може піти на їхнє обговорення, а бажаного результату домогтися не вдасться.

Скорпіон

День, хоча це буде складним завданням, краще провести на самоті і в мовчанні, інакше під впливом миттєвої слабкості можна наговорити такого, за що згодом доведеться довго і, можливо, безрезультатно вибачатися.

Стрілець

Усі важливі та трудомісткі професійні й домашні справи краще перенести на другу половину дня — до цього часу організм отримає кількість енергії, якої буде достатньо для їх виконання.

Козоріг

Поява старого знайомого або повторення ситуації з минулого, з одного боку, створять відчуття дежа-вю, з іншого — дадуть змогу відповісти на важливе запитання, яке давно не дає вам спокою.

Водолій

Необхідно витратити сили й час на свій зовнішній вигляд — новий імідж додасть приємного розмаїття як в особисте, так і в професійне життя, де можна розраховувати на нову посаду або нову роботу.

Риби

Від зустрічей особистого характеру, навіть якщо вони були заплановані заздалегідь, краще відмовитися, а ось ділові переговори пройдуть успішно — вдасться дійти згоди навіть у найскладніших і найнеоднозначніших питаннях.