Дата публікації
Категорія
Астрологія
Гороскоп на 22 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли настав час ставати до найважливіших справ

День активних дій, коли братися до найважливіших справ не тільки можна, а й потрібно — сил вистачить на все.

Гороскоп на 22 жовтня

Гороскоп на 22 жовтня / © Getty Images

Єдина умова, якої необхідно дотриматися, — це тверда налаштованість на позитив: негативні думки — і пов’язані з ними плани — не дадуть можливості сконцентруватися на своїй діяльності — як професійній, так і побутовій — і, як наслідок, успішно виконати все, що буде заплановано.

Овен

До критики, яка можлива на вашу адресу цього дня, необхідно поставитися з максимальним спокоєм: конструктивну взяти до відома, а на все інше — як на підступи недоброзичливців — не звертати уваги.

Телець

День, коли народна мудрість про те, що слово срібло, а мовчання — золото, буде актуальною як ніколи: дуже важливо зважувати кожне своє слово, необережність у цьому сенсі може дуже дорого вам обійтися.

Близнята

Енергію, якою сповна наділять вас зірки, необхідно витрачати вкрай ощадливо, інакше її може не вистачити не тільки на професійні плани, а й на найелементарніші побутові дії.

Рак

Головною професійною навичкою, яка буде затребуваною в цей час, стане швидкість реакції: вона дасть змогу миттєво — і без вагань — оцінити ситуацію і, доки інші роздумуватимуть, досягти потрібної мети.

Лев

Роздратування, яке ви будете відчувати до оточення від самого ранку, можна уникнути, зайнявши себе важливою справою — насамперед роботою, яку — навіть за великого бажання — ніяк не можна відкласти.

Діва

День категорично не підходить для фінансових операцій будь-якого ступеня складності: навіть купівлю продуктів у супермаркеті краще перенести на інший час, а про складніші справи і говорити не доводиться.

Терези

Не варто ділитися своїми планами не тільки зі сторонніми, а й із близькими та рідними людьми: цього дня дуже легко зурочити самих себе, тому краще витратити сили на досягнення мети, а не на розмови про неї.

Скорпіон

Енергію, яка переповнюватиме цього дня, необхідно спрямувати в конструктивне русло — на роботу, а не на з’ясування стосунків з оточенням, що стане марною тратою моральних і фізичних сил.

Стрілець

Сьогодні складуться максимально сприятливі умови для влаштування особистого життя: ви довго ним нехтували, висуваючи на перший план професійні питання, тепер настав час виправляти ситуацію.

Козоріг

Люди, яких ви давно не бачили, несподівано з’являться у вашому житті, щоб надати вам важливу інформацію професійного або особистого характеру — обов’язково візьміть усе сказане ними до відома.

Водолій

На роботі — незважаючи на розпал тижня — особливого ентузіазму від вас не вимагатимуть, тому день можна присвятити домашнім клопотам, тим паче що в період настання перших холодів нестачі в них не спостерігається.

Риби

Діяти сьогодні необхідно відповідно до заздалегідь складеного плану, ретельно, методично і поступово переходячи від одного пункту до іншого, тоді й робота виявиться максимально легкою та успішною.

